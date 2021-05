Brankár Valent predĺžil zmluvu s Duklou Trenčín

Trenčín 31. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Michal Valent bude aj v sezóne 2021/2022 pôsobiť v HK Dukla Trenčín. S vedením "vojakov" podpísal ročný kontrakt a ich dres tak bude obliekať v piatej sezóne za sebou. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Valent prišiel do Trenčína v lete 2017, v jeho drese nastúpil do celkovo 178 zápasoch. V sezóne 2017/2018 pomohol tímu k postupu do finále, v ktorom "vojaci" nestačili na Banskú Bystricu. Valent je v súčasnosti služobne najstarší brankár extraligového klubu.