Brankár Vay prestúpil z Košíc do Talianska

Košice 4. júla (TASR) - Maďarský hokejový brankár Adam Vay prestúpil do talianskeho klubu Fassa Falcons. Dvadsaťsedemročný brankár pôsobil v uplynulej sezóne v slovenskej najvyššej súťaži.



Za Banskú Bystricu odchytal 17 zápasov, priemer úspešnosti zákrokov mal 88,7 percenta. Potom sa presunul do Košíc, kde odchytal 9 zápasov s úspešnosťou zákrokov 93,7 percenta. V predkole play off nastúpil na jeden zápas.