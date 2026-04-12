Nedela 12. apríl 2026
Brankár Vinarčík absolvoval s Aroucou debut v portugalskej lige

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Lisabon 12. apríla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Jakub Vinarčík absolvoval v nedeľu premiéru v portugalskej najvyššej súťaži. Dvadsaťročný gólman nastúpil v prvom seniorskom zápase za Aroucu na pôde Bragy, kde jeho tím prehral 0:1. Domáci potvrdili v dueli pozíciu favorita a upevnili štvrté miesto, Arouca je dvanásta.

Vinarčík pôsobil v mládežníckych tímoch Juventusu Turín aj slovenskej reprezentácie, do portugalského tímu prišiel v júli a práve v nedeľu dostal prvú šancu. Počas sezóny zastával pozíciu tretieho brankára, no jednotka Ignacio de Arruabarrena nemohol v Brage nastúpiť pre kartový trest. Vinarčík vykryl jednu z dvoch striel, pričom jeho spoluhráč Ivan Barbero nepremenil penaltu po druhej žltej karte pre Gabriho Martineza.
Neprehliadnite

HRABKO: Rozhodnutie Hajka vrátiť mandát bolo správne, treba ho oceniť

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nastane koniec nočných mrazov?

Stav ohrozenia v ústave možno nebude

VIDEO: Ústavní činitelia vyzvali na odbornú diskusiu v zdravotníctve