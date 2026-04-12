Brankár Vinarčík absolvoval s Aroucou debut v portugalskej lige
Vinarčík pôsobil v mládežníckych tímoch Juventusu Turín aj slovenskej reprezentácie, do portugalského tímu prišiel v júli a práve v nedeľu dostal prvú šancu.
Autor TASR
Lisabon 12. apríla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Jakub Vinarčík absolvoval v nedeľu premiéru v portugalskej najvyššej súťaži. Dvadsaťročný gólman nastúpil v prvom seniorskom zápase za Aroucu na pôde Bragy, kde jeho tím prehral 0:1. Domáci potvrdili v dueli pozíciu favorita a upevnili štvrté miesto, Arouca je dvanásta.
Vinarčík pôsobil v mládežníckych tímoch Juventusu Turín aj slovenskej reprezentácie, do portugalského tímu prišiel v júli a práve v nedeľu dostal prvú šancu. Počas sezóny zastával pozíciu tretieho brankára, no jednotka Ignacio de Arruabarrena nemohol v Brage nastúpiť pre kartový trest. Vinarčík vykryl jednu z dvoch striel, pričom jeho spoluhráč Ivan Barbero nepremenil penaltu po druhej žltej karte pre Gabriho Martineza.
