Brankára Stars odniesli na nosidlách, v sobotu zrejme chytať nebude

Dallas 19. novembra (TASR) - Kanadský hokejový brankár Scott Wedgewood sa v najbližších dňoch pravdepodobne úplne zotaví. Jednotku Dallasu Stars museli po zranení chrbta odniesť na nosidlách počas štvrtkového zápasu NHL, v ktorom jeho tím zvíťazil 6:4 nad Floridou Panthers.



Tréner Stars Peter DeBoer tvrdí, že v sobotňajšom zápase proti New York Islanders zrejme Wedgewood ešte chytať nebude. "Dnes je na tom lepšie, bol s nami na ľade. Zajtra by mohol korčuľovať, no viac sa uvidí zo dňa na deň," uviedol v piatok pre portál nhl.com.