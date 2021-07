Brankára Etheridgea prepustili z nemocnice po liečbe COVIDu-19

Birmingham 18. júla (TASR) - Brankára anglického futbalového klubu Birmingham City prepustili z nemocnice, v ktorej sa liečil na ochorenie COVID-19. Tridsaťjedenročného Neila Etheridgea museli hospitalizovať začiatkom tohto týždňa.



"Je to skvelá správa, sme vďační, že je späť doma. Nebudeme ho do ničo súriť, uvidíme ako sa bude zotavovať, teraz je najdôležitejšie, že je opäť so svojou rodinou," citoval web BBC tréner Birminghamu Leeho Bowyera.