Brankára Hlavaja mrzí vypadnutie s Kanadou: Mali sme na viac

Praha 23. mája (TASR) - Podľa brankára Samuela Hlavaja mal slovenský tím na to, aby sa na MS dostal ďalej než do štvrťfinále. V ňom mu však stopku vystavili Kanaďania, ktorí streleckú prevahu 43:21 potvrdili výsledkom 6:3. Hlavaj aj v tomto stretnutí viackrát podržal svoj tím, čím potvrdil svoju formu z celého šampionátu.



"Na ľade bol jeden z lídrov a ukázal, že je svetový brankár," pochválil ho asistent trénera SR Peter Frühauf. Hlavaj mal od úvodu zápasu veľa práce, Kanaďania sa od prvých sekúnd tlačili do ofenzívy a od 5. minúty viedli už 2:0. "Nič to so mnou nespravilo. Boli to aj trochu nešťastné góly. Pred prvým mi puk skĺzol po mojej hokejke a prešiel cezo mňa. Pred druhým gólom puk vypadol priamo pred kanadského hráča a bolo 0:2. Ja som sa z toho otriasol a išiel som ďalej," vrátil sa k nevydarenému úvodu zápasu Hlavaj, ktorý popri piatich inkasovaných góloch zmaril 37 striel súpera, medzi nimi aj viacero tutoviek. "Áno, mal som veľa práce, ale na to som tu. Dobre som sa cítil. Cítim sklamanie z výsledku tohto zápasu. Nemyslím si, že sme boli slabší súper, no Kanaďania využili svoje šance a my nie. Dnes nám chýbala vyššia efektivita."



Slováci odohrali na turnaji celkovo osem zápasov, v ktorých si pripísali štyri víťazstvá a štyri prehry. Turnaj zakončili tromi prehrami po sebe. Ich konečným umiestnením bude 7. alebo 8. miesto. "Nie som spokojný, pretože si myslím, že sme mali tím na to, aby sme išli ďalej. Dnes sme to však nepotvrdili a ideme domov." Hlavaj bol pred štvrťfinálovým zápasom na čele turnajových štatistík v úspešnosti zákrokov. Po stretnutí s Kanadou klesol, no aj tak si udržal nadštandardnú úspešnosť zákrokov 92,53 percenta. "Nepozerám sa na to cez štatistiky, no vnútorne mám pocit, že viem chytať mužský hokej na vysokej úrovni. Myslím si, že som bol opora tímu a teší ma, že sa spoluhráči mohli na mňa spoľahnúť," uviedol Hlavaj.







/vyslaní redaktori TASR/