Brankára Hlavaja teší prvá nula, Jedlička je hrdý napriek prehre

Zvolen 25. februára (TASR) - Hokejisti bratislavského Slovana v piatok večer v šlágri 41. kola Tipos extraligy nedovolili domácim zvolenským hokejistom, aby sa im v tabuľke bodovo vyrovnali na prvej priečke. Pod Pustým hradom totiž podali kolektívny výkon, vďaka ktorému zvíťazili 2:0.



Pevným pilierom v bránke "belasých" bol mladý Samuel Hlavaj. Nastúpil na šestnásty duel v tejto sezóne a konečne sa radoval z čistého konta: "Už bolo na čase dosiahnuť nulu v počte inkasovaných gólov. Chcel som, aby prišla a stalo sa tak podľa mňa vo vhodný moment. Užíval som si to, potreboval som už takýto zápas. Pretože ani mne sa v predchádzajúcich dueloch príliš nedarilo."



Slovanisti po dvoch prehrách, najmä domácej s Prešovom, neboli v ideálnej pohode. Avšak pred duelom s druhým Zvolenom si v šatni niečo povedali aj ostrejším tónom a prejavilo sa to v piatok na ľade. "Po tej prehre s Prešovom padli v šatni tvrdšie slová. Zobrali sme si ich k srdcu. Chceli sme v šlágri ukázať, že vieme hrať dobrý hokej," prízvukoval Hlavaj a k samotnému víťazstvu na zvolenskom ľade ešte dodal: "Bol to veľmi ťažký duel, aj vzhľadom k tomu, že sme sa predošlé tri – štyri zápasy trápili. Triumf nad druhým celkom súťaže padne vhod. Myslím si, že sme podali veľmi dobrý tímový výkon. Toto víťazstvo radím medzi tie najcennejšie v sezóne."



Zvolenčania inkasovali oba góly v oslabení. "Odohrali sme dobrý zápas, jeden z tých lepších, len sme nedali gól. A bez neho sa ťažko vyhráva. My sme mali tlak. Ako Slovan odhadzuje puky z tretiny nemôžete vidieť každý deň, takže som na tento tím hrdý," prezradil po prehre s bratislavským mužstvom mladý 20-ročný útočník domácich Maroš Jedlička, ktorý sa vrátil do zostavy po dvojtýždňovej pauze zapríčinenej zranením.



Zvolen nevyužil proti Slovanu viacero presiloviek vrátane dvojminútovej o dvoch hráčov v tretej tretine za stavu 0:1. "Musíme zlepšiť presilovky. Už sa to podľa mňa aj zlepšuje, len v nich nevieme dať gól. Oni dali za štyri sekundy. Vyzerá to ľahko, ale tak ľahké to nie je," prízvukoval Jedlička a vyjadril sa aj k štyrom zvolenským prehrám za sebou, ktoré sa udiali počas predchádzajúcich troch sezón pod vedením trénera Petra Oremusa vôbec po prvýkrát: "Prehrali sme štvrtý zápas v rade, ale sú to asi také veci, ktoré sa majú stať. Lepšie prehrať teraz štyri zápasy ako potom v play-off.“