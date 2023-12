Brankára Letelliera prepadli vo vlastnom doma, podozrivých zatkli

Paríž 19. decembra (TASR) - Štyria útočníci sa násilím vlámali do domu futbalistu Alexandra Letelliera, brankára Paríža St. Germain. V dome bol pritom Letellier aj s celou svojou rodinou. Informoval o tom portál rmcsport.com.



Lupiči vošli do domu a vyhrážali sa nožom. Požadovali šperky a peniaze, pričom manželku brankára udreli do tváre. Ešte pred útokom sa však vďaka včasnému poplachu podarilo rodine privolať políciu, ktorá dorazila skôr, ako útočníci opustili miesto činu. Troch z nich okamžite zadržali.



Na mieste sa našiel nôž, pravdepodobne ten, ktorý patril páchateľom. Jeden policajt si poranil koleno. Jeden zo zatknutých podozrivých má 21 rokov, dvaja maloletí majú obaja 16 rokov. Našli sa u nich rôzne odcudzené veci z domu.