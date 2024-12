Brankára Vaněčka zasiahol na striedačke puk, vynechá týždne

San Jose 19. decemba (TASR) - Hokejisti San Jose sa budú musieť v zámorskej NHL dlhší čas zaobísť bez brankára Vítka Vaněčka. Dvadsaťosemročný Čech utrpel zranenie v hornej časti tela, klub ho bude posudzovať na týždennej báze. Sharks povolali z farmy Jaroslava Askarova.



Vaněček sa zranil v zápase v noci na stredu proti Winnipegu, keď síce sedel na striedačke, no trafil ho puk do hlavy. Tréner Ryan Warsofsky nemal na druhý deň dobré správy. "Chvíľu bude mimo hry. Určite pár týždňov. Cítim s ním. Mali sme puk na hokejke a zrazu letel na striedačku a trafil ho. Nešťastná situácia." Kouč odmietol špecifikovať, kde puk zasiahol Vaněčka. Proti Jets (3:4) chytal Alexandar Georgijev, ktorý prišiel z Colorada.



Český brankár má v tejto sezóne bilanciu 3-8-1, pričom inkasoval 3,84 gólu na zápas a dosiahol 88,5% úspešnosť zákrokov. Vaněček prišiel do San Jose v marci z New Jersey Devils. Informoval o tom portál sanjosehockeynow.com.