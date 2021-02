Brankára ViOn-u Lukáča čaká operácia, klub získal Slovinca Pelka

Zlaté Moravce 18. februára (TASR) - Futbalistov FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble posilnil slovinský brankár Žan Pelko. Fortunaligista tak vyriešil problém na tomto poste, keďže Patrika Lukáča čaká artroskopická operácia kolena. Lukáč v aktuálnom ročníku kryl chrbát Adriánovi Chovanovi.



"Keďže sa nám pred dvomi týždňami zranil Patrik, museli sme urýchlene reagovať. Poďakovanie patrí agentovi Norbertovi Beleckému a jeho skupine, ktorí veľmi rýchlo zareagovali. Ponúkli nám skúseného 30-ročného Žana Pelka. Má odchytaných množstvo zápasov v slovinskej najvyššej súťaži a druhej rakúskej lige. Po niekoľkých dňoch u nás, keď absolvoval testovanie, sme sa rozhodli so Žanom podpísať zmluvu do konca aktuálnej sezóny," uviedol generálny manažér ViOn-u Marek Ondrejka pre klubový web.



Tridsaťročný Pelko je odchovanec NK Triglav Kranj, kde dostal príležitosť už v šestnástich rokoch. Dokopy nazbieral v slovinskej lige takmer sto štartov. S klubom sa postupne z druhej ligy prepracoval do najvyššej súťaže. Naposledy pôsobil v rakúskej druholigovej Austrii Klagenfurt. "Som šťastný, že sa mi po krátkej prestávke, spôsobenej určitými vecami, naskytla príležitosť pôsobiť v Zlatých Moravciach. Priznám sa, že po niekoľkých dňoch, počas ktorých trénujem s mužstvom, nemôžem povedať nič negatívne. Prevládajú pozitívne emócie či už z podmienok, zo spoluhráčov, ale i tréningových jednotiek," povedal Pelko.