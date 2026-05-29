Brankári Noskovič a Sameliak budú pôsobiť v HK 32 Liptovský Mikuláš
Osemnásťročný Sameliak je odchovanec klubu a v jeho drese absolvoval v sezóne 2025/2026 prvé dva štarty v slovenskej extralige.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 29. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví brankári Richard Noskovič a Samuel Sameliak budú v sezóne 2026/2027 pôsobiť v HK 32 Liptovský Mikuláš. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Osemnásťročný Sameliak je odchovanec klubu a v jeho drese absolvoval v sezóne 2025/2026 prvé dva štarty v slovenskej extralige. Noskovič nastúpil v ročníku 2024/2025 vo farbách Liptovského Mikuláša do jedného zápasu, jeho doterajšia kariéra sa odvíjala najmä v druhej najvyššej súťaži. V uplynulom ročníku 2025/2026 si obliekal dres Topoľčian.
V pozícii brankárskej jednotky Liptákov bol v minulej sezóne Fín Daniel Lebedeff, no ten bude nasledujúcom ročníku pôsobiť v nórskom klube Nidaros Hockey.
