Brankárke Bayernu Grohsovej úspešne vyoperovali zhubný nádor

Mníchov 22. decembra (TASR) - Nemecká futbalová brankárka Maria Luisa Grohsová úspešne absolvovala operáciu zhubného nádoru. Už v januári by sa tak mohla vrátiť do tréningového procesu.



Dvadsaťtriročnej brankárke Bayernu Mníchov objavili rakovinový nádor v októbri, verejnosť o tom informovala nasledujúci mesiac. "Dobrá správa. Od diagnózy som prešla divokou jazdou, ale od prvého do posledného momentu išlo napokon všetko dobre. Musím zregenerovať a čoskoro začnem opäť od začiatku," citovala DPA vyhlásenie nemeckej futbalistky.



Grohsová získala s Bayernom tri majstrovské tituly. Dostala aj pozvánku do národného tímu, no nestihla v ňom odohrať ešte žiaden zápas.