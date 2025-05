Brankárov trápia šmykľavé žŕdky, Lašák: Bránky sú divné

Štokholm 8. mája (TASR) - Deň pred úvodným duelom 88. majstrovstiev sveta v hokeji sa odhalili v štokholmskej Avicii aréne aj prvé nedokonalosti. Podľa trénera brankárov slovenskej reprezentácie Jána Lašáka sú problémom bránky, ktoré pri zákrokoch sťažujú pohyb. Slováci sa v druhej tréningovej jednotke v dejisku A-skupiny zamerali aj na trénovanie presilových hier a oslabení.



Pred štvrtkovým tréningom slovenského výberu prišiel na ľad medzi prvými práve Lašák. Prizval k sebe miestneho organizátora, s ktorým konzultoval situáciu v bránkovisku. „Bránky sú nejaké divné. Vnútri až po tyčku sú urobené železá. Nôž sa im pri odraze nohou od bránky kĺže. Vidno, že je bránka úplne rozodratá. Musíme sa spýtať aj iných tímov, či im to takisto vadí, ale so stopercentnou istotou môžem povedať, že to bude prekážať všetkým, pretože štýly sú rovnaké. Podobné brány som nikdy nevidel a uvidíme, čo s tým dokážu organizátori urobiť,“ vysvetlil Lašák dôvody svojho rozhovoru. Meno brankára, ktorý v piatok nastúpi ako jednotka v úvodnom súboji proti domácim Švédom, ešte neprezradil.



Práve „tri korunky“ preveria Slovákov najmä po korčuliarskej stránke, dôvodom bude veľká ľadová plocha v takmer 14-tisícovej hale. Na rozdiel od bránok, pri kvalite ľadu pochybnosti nie sú. „Je to fajn, zatiaľ nám praje počasie vonku a ľad je okej. Samozrejme, trochu je väčší a širší, ako sme zvyknutí. To je však pre všetky tímy rovnaké, nejaké výhovorky o ľade a mantineloch tu neobstoja,“ vyjadril sa šéf slovenskej striedačky Vladimír Országh, ktorý potvrdil, že sa pracuje na skorom príchode útočníka Pavla Regendu.



Definitívny menoslov hráčov, ktorých realizačný tím zapíše na súpisku šampionátu bude známy v priebehu piatka. „Máme nejakú predstavu, ale najprv to oznámime chalanom a potom novinárom,“ povedal Országh, ktorý reagoval aj na to, či už šatňa pozná meno kapitána: „Veľmi podobná otázka. My to vieme, ale najprv sa to dozvedia chalani pred piatkovým rozkorčuľovaním a potom médiá.“



Súčasťou štvrtkového tréningu bola aj realizácia presilových hier. „Musíme si na seba zvyknúť, je to predsa prvý týždeň, čo spolu trénujeme. Pracujeme na tom a verím, že v zápase to bude dobré,“ uviedol útočník Martin Chromiak, ktorý má po boku Dalibora Dvorského a Samuela Honzeka. Všetci traja sú aj súčasťou jednej z presilovkových formácií. Spolu s nimi trénoval početnú výhodu Samuel Takáč a obranca Mislav Rosandič. Druhá pätica korčuľovala takisto s jedným obrancom Dávidom Mudrákom a kvartetom útočníkov v zložení Róbert Lantoši, Matej Kašlík, Michal Krištof a Matúš Sukeľ.