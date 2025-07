Bratia Böovci by na ZOH 2026 mali pôsobiť ako televízni experti

Oslo 3. júla (TASR) - Biatlonisti Johannes Thingnes Bö a jeho brat Tarjei, by sa mohli stať expertmi pre jeden z televíznych kanálov počas olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo v Taliansku. Nórske hviezdy tohto športu ukončili kariéru po uplynulej sezóne.



Olympijské hry sa v roku 2026 budú konať od 6. do 22. februára. „Účasť na ZOH je niečo obrovské. Je to naozaj jedinečný moment a bude skvelé zažiť ho z inej perspektívy, bez tlaku. Bude to pre mňa po prvýkrát. Už sme mali ponuky od televíznych kanálov. Najprv sme o tom žartovali, ale čoskoro by sme mohli skutočne skončiť s mikrofónom v ruke," citoval Tarjeia portál skinordique.net. „Rokovania idú dobre, uvidíme, kam to povedie,“ dodal Johannes.