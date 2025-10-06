< sekcia Šport
Jachting: Bratia Brestovskí obhájili titul na ME v triede RS Feva
Autor TASR
Lago di Garda 6. októbra (TASR) - Slovenskí jachtári Oliver a Jerguš Brestovskí z YC LIMAR obhájili titul majstrov Európy v populárnej mládežníckej lodnej triede RS Feva.
Na jazere Lago di Garda sa na prelome septembra a októbra zišla konkurencia 104 lodí z 11 krajín Európy. Počas štyroch súťažných dní odjazdili pretekári 12 rozjázd, vo vetre s rýchlosťou 10 až 15 uzlov. Počas celej regaty ukázali bratia Brestovskí stabilný výkon. Po dvoch kvalifikačných dňoch sa držali na 4. mieste, a tak sa kvalifikovali do finále. V posledných piatich finálových rozjazdách dokázali postupne získať náskok a ukázať taktiku na štartoch.
„Pred jedenástou rozjazdou sme boli tretí a medzi prvými troma loďami bol rozdiel len jeden bod. Táto rozjazda rozhodla o celkovom víťazovi. Prvým dvom lodiam sa štart nepodaril, my sme ho zvládli perfektne a prišli sme do cieľa druhí. Vtedy sme už vedeli, že víťazstvo je naše,“ citovala tlačová správa Slovenského zväzu jachtingu (SZJ) kormidelníka Olivera Brestovského. „Veľmi nám pomohlo, že sme na Lago di Garda už jazdili a vedeli sme, ako sa tam vietor správa,“ doplnil kosatník Jerguš Brestovský.
