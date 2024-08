Bratia Hughesovci budú na obálke videohry NHL 25, Quinn: Sme poctení

New York 22. augusta (TASR) - Americkí hokejisti Quinn, Jack a Luke Hughesoví sa stanú prvými bratmi v histórii zámorskej NHL, ktorí budú spoločne figurovať na obálke populárnej hernej série spoločnosti EA Sports.



Nový diel s názvom NHL 25 vyjde na trh 4. októbra, keď odštartuje sezóna 2024/2025. "Všetci sme boli veľmi hrdí, keď sme zbadali novú obálku. Pripomenulo nám to, že hoci si na ľade konkurujeme a vždy sa jeden od druhého učíme, mimo klziska sme bratia, ktorí jednoducho radi hrajú hokej," uviedol Jack, ktorý hrá na pozícii útočníka v New Jersey Devils.



Podľa Quinna, najstaršieho z bratov, to trojicu vracia do detských čias. "Sme neuveriteľne poctení, že sme na obálke NHL 25. Byť tam po boku bratov je niečo, o čom snívate ako dieťa, ale nikdy ste si nevedeli predstaviť, že sa to udeje v reálnom živote," skonštatoval kapitán Vancouveru Canucks a najlepší obranca uplynulej sezóny.



Nadšenie neskrýval ani Luke, Jackov spoluhráč z Devils. "Byť na obálke s mojimi bratmi je neuveriteľne vzrušujúce. Naše spoločné detstvo tvorí jedinečný hokejový príbeh a teraz máme aj jedinečný obal. Už sa nevieme dočkať, keď si fanúšikovia budú môcť NHL 25 zahrať," citovala najmladšieho brata agentúra Reuters.