Bratia Hughesovci napodobnili Sedinovcov, 1500. duel Tortorellu

New York 30. decembra (TASR) - Bratia Jack a Luke Hughesovci v nočnom zápase hokejovej NHL zaznamenali zhodne po tri body (2+1) za New Jersey Devils a napodobnili súrodencov Henrika a Daniela Sedinovcov. Švédskym útočníkom sa to podarilo 15. decembra 2017, keď každý z nich dosiahol tri asistencie za Vancouver. Tréner John Tortorella odkoučoval 1500. zápas v profilige a stal sa prvým Američanom s týmto míľnikom a celkovo ôsmym kormidelníkom, ktorému sa podarilo dosiahnuť toľko zápasov na striedačke.



Devils potvrdili formu z uplynulých stretnutí, keď triumfovali v Ottawe 6:2. Bolo to pre nich tretie víťazstvo za sebou. Center Jack Hughes je so 43 bodmi (15+28) najproduktívnejší hráč tímu. Obranca a jeho brat Luke sa stal štvrtým nováčikom v histórii klubu, ktorý zaznamenal tri alebo viac bodov v jednom zápase, pridal sa ku Craigovi Wolaninovi, Tapiovi Levovi a Jimovi McElmurymu.



Jesper Bratt dosiahol za New Jersey gól a tri asistencie. Švédsky krídelník prekonal v profilige hranicu 200 asistencií (423 duelov). "Bol to pre nás obrovský zápas. Tieto dva body sme naozaj potrebovali. Bolo to úsilie celého tímu a samozrejme, Nico Daws nás skvele podržal v bránke a pomohol k tomuto víťazstvu," uviedol Bratt podľa nhl.com. Spomedzi hráčov, ktorí debutovali v tomto klube, potrebovali menej zápasov na dosiahnutie tejto hranice len Scott Gomez (351), Kirk Muller (355) a Brian Rafalski (421). Bratt sa pridal k Jackovi Hughesovi a ako druhý hráč Devils dosiahol viac ako 80 bodov v roku 2023. Len v dvoch kalendárnych rokoch v histórii Devils/Scout/Rockies zaznamenali aspoň dvaja hráči viac ako 80 bodov - Kirk Muller (84) a John MacLean (83) v roku 1990. Rok predtým sa to podarilo rovnako Mullerovi (91), MacLeanovi (84) a Patrikovi Sundströmovi (82).



Tortorellovi pokazila míľnik prehra jeho Philadelphie na ľade Seattlu s Tomášom Tatarom 1:2 po predĺžení. Skúsený tréner napriek neúspechu ocenil snahu svojho tímu: "Keď strelili vyrovnávajúci gól, cítil som, že sme hrali lepšie. Väčšinu zápasu sa toho veľa nedialo. Vždy to je len hľadanie spôsobu, ako získať body. Chceli sme získať dva, no nemôžem chlapcom nič vyčítať." Šesťdesiatpäťročný Američan si pripísal 1500. duel v NHL. V minulosti viedol aj New York Rangers, Tampu Bay, Vancouver Canucks a Columbus Blue Jackets. Lightning priviedol v sezóne 2003/2004 k zisku prvého Stanleyho pohára v histórii klubu.



Útočník Philadelphie Sean Couturier nastúpil na svoj 754. zápas v profiligovej kariére, čím prekonal Chrisa Theriena (753) a osamostatnil sa na piatom mieste v tejto klubovej štatistike. Na strane domácich Oliver Bjorkstrand odohral 500. zápas v NHL. Stal sa šiestym hráčom narodeným v Dánsku, ktorému sa to podarilo.



Auston Matthews strelil svoj 15. gól v decembri a stal sa tretím hráčom Toronta, ktorý dosiahol túto métu v jednom mesiaci. Pripojil sa k Rickovi Vaiveovi (17. januára 1983), Frankovi Mahovlichovi (15. decembra 1960) a Babeovi Dyeovi (15. februára 1921). Maple Leafs na ľade Columbusu štyrikrát viedli, ale nakoniec prehral 5:6 po predĺžení, keď o triumfe rozhodol Johnny Gaudreau. Matthews má na konte 29 presných zásahov v sezóne a vedie tabuľku strelcov celej súťaže.



Švéd William Nylander dosiahol v zápase bilanciu 1+1 a bodoval v 13. stretnutí v rade. Počas tohto obdobia získal 21 bodov (5+16). Je to jeho druhá najdlhšia séria v kariére (17 duelov na začiatku tejto sezóny). Stal sa štvrtým hráčom v drese Toronta, ktorý dosiahol asistenciu v desiatom zápase za sebou.