Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. júl 2026Meniny má Kamil
< sekcia Šport

Netradičný nocľah: Johannessenovci vymenili špinavú izbu za balkón

.
Cyklisti počas 10. etapy (166,6 km) cyklistických pretekov Tour de France z Aurillacu do mesta Le Lioran v utorok 14. júla 2026. Foto: TASR/AP

S nepriaznivými podmienkami na svojom ubytovaní sa počas voľného dňa stretli aj iné tímy, vrátane lídra pretekov Tadeja Pogačara a jeho kolegov z SAE Team Emirates.

Autor TASR
Le Lioran 14. júla (TASR) - Nórski cyklisti Tobias a Anders Johannessenovci si počas voľného dňa na pretekoch Tour de France našli netradičné miesto na prenocovanie. Pre viditeľný prach, pavučiny a známky plesne si bratské duo tímu Uno-X Mobility presunulo matrace na balkón hotelovej izby.

S nepriaznivými podmienkami na svojom ubytovaní sa počas voľného dňa stretli aj iné tímy, vrátane lídra pretekov Tadeja Pogačara a jeho kolegov z SAE Team Emirates. Ich hotel mal totiž problémy s dodávkou elektrickej energie a za každým, keď chcel tím zapnúť klimatizáciu, vypadol prúd. Problém údajne ovplyvnil aj prenosné klimatizačné systémy tímu, pričom cyklistov trápia od začiatku Tour extrémne horúčavy.

Práve na tieto správy reagovali nórski bratia. „Mohlo by to byť horšie, toto je naše ubytovanie,“ napísal Anders na sociálnej sieti X spoločne s videom, ktoré zachytáva známky plesne a pavučiny.

Tímy majú počas Tour len minimálnu kontrolu nad svojím ubytovaním. Hotely totiž vyberá spoločnosť ASO, organizátor pretekov. Tour často prechádza cez odľahlé oblasti krajiny a výber je tak obmedzený a štandard ubytovania sa z noci na noc môže výrazne líšiť.
.

Neprehliadnite

JENDRÁLOVÁ: Telefón v aute alebo vo vlaku môže spôsobiť zvracanie

Program semifinále MS v utorok 14. júla

MITÁŠOVÁ: Mojím snom je mať raz väčší tím a trénovať aj mladšie deti

UHRÍK: Za nesplatené pôžičky Ukrajiny neručíme, doplatíme na ne aj tak