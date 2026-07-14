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Netradičný nocľah: Johannessenovci vymenili špinavú izbu za balkón
S nepriaznivými podmienkami na svojom ubytovaní sa počas voľného dňa stretli aj iné tímy, vrátane lídra pretekov Tadeja Pogačara a jeho kolegov z SAE Team Emirates.
Autor TASR
Le Lioran 14. júla (TASR) - Nórski cyklisti Tobias a Anders Johannessenovci si počas voľného dňa na pretekoch Tour de France našli netradičné miesto na prenocovanie. Pre viditeľný prach, pavučiny a známky plesne si bratské duo tímu Uno-X Mobility presunulo matrace na balkón hotelovej izby.
S nepriaznivými podmienkami na svojom ubytovaní sa počas voľného dňa stretli aj iné tímy, vrátane lídra pretekov Tadeja Pogačara a jeho kolegov z SAE Team Emirates. Ich hotel mal totiž problémy s dodávkou elektrickej energie a za každým, keď chcel tím zapnúť klimatizáciu, vypadol prúd. Problém údajne ovplyvnil aj prenosné klimatizačné systémy tímu, pričom cyklistov trápia od začiatku Tour extrémne horúčavy.
Práve na tieto správy reagovali nórski bratia. „Mohlo by to byť horšie, toto je naše ubytovanie,“ napísal Anders na sociálnej sieti X spoločne s videom, ktoré zachytáva známky plesne a pavučiny.
Tímy majú počas Tour len minimálnu kontrolu nad svojím ubytovaním. Hotely totiž vyberá spoločnosť ASO, organizátor pretekov. Tour často prechádza cez odľahlé oblasti krajiny a výber je tak obmedzený a štandard ubytovania sa z noci na noc môže výrazne líšiť.
S nepriaznivými podmienkami na svojom ubytovaní sa počas voľného dňa stretli aj iné tímy, vrátane lídra pretekov Tadeja Pogačara a jeho kolegov z SAE Team Emirates. Ich hotel mal totiž problémy s dodávkou elektrickej energie a za každým, keď chcel tím zapnúť klimatizáciu, vypadol prúd. Problém údajne ovplyvnil aj prenosné klimatizačné systémy tímu, pričom cyklistov trápia od začiatku Tour extrémne horúčavy.
Práve na tieto správy reagovali nórski bratia. „Mohlo by to byť horšie, toto je naše ubytovanie,“ napísal Anders na sociálnej sieti X spoločne s videom, ktoré zachytáva známky plesne a pavučiny.
Tímy majú počas Tour len minimálnu kontrolu nad svojím ubytovaním. Hotely totiž vyberá spoločnosť ASO, organizátor pretekov. Tour často prechádza cez odľahlé oblasti krajiny a výber je tak obmedzený a štandard ubytovania sa z noci na noc môže výrazne líšiť.