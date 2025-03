Bratislava bude hostiť kongres Európskej cyklistickej únie

Bratislava 7. marca (TASR) - Bratislava bude počas víkendu dejiskom kongresu Európskej cyklistickej únie (UEC). V metropole Slovenska sa zídu vrcholní predstavitelia 51 národných zväzov, informoval o tom vo svojom piatkovom vydaní denník Šport.



Kongres, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť v Budapešti, organizuje UEC v spolupráci zo Slovenským zväzom cyklistiky. "Skutočnosť, že nám kongres pridelili priamo, je zrkadlo úspechu našej práce. V medzinárodných kruhoch vedia o našich schopnostiach, pohostinnosti a do budúcnosti to môže mať pre slovenskú cyklistiku veľký význam," uviedol pre Šport prezident SZC Peter Privara.



Po prvý raz sa kongres uskutočnil v Bratislave v roku 2015 a vyhodnotili ho ako dovtedy najlepšie zorganizovaný. "Verím, že nastavenú latku nepodlezieme, ale posunieme ju ešte vyššie. Určite nám pomohlo, že Katka Jakubová je vo výkonnom výbore UEC. Keď sme sa dozvedeli o tejto možnosti, začali sme hneď zisťovať, či je voľný hotel i ďalšie dôležité záležitosti a pomerne rýchlo sme do toho išli," dodal prvý muž slovenskej cyklistiky.