< sekcia Šport
Bratislava bude hostiť ME mládeže a seniorov vo wakeboardingu
Organizátori očakávajú viac ako 170 športovcov z 25 krajín.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Slovensko bude na budúci rok premiérovo hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu mládeže a seniorov. Šampionát sa uskutoční v areáli Wakelake na bratislavských Zlatých pieskoch v termíne do 24. do 29. augusta 2026.
Organizátori očakávajú viac ako 170 športovcov z 25 krajín, ktorí budú súťažiť o cenné kovy v desiatich kategóriách do 18 a nad 30 rokov. „Je to pre nás veľká česť a zároveň obrovská zodpovednosť. Veríme, že Slovensku aj celej wakeovej komunite prinesieme podujatie na európskej úrovni, ktoré pritiahne športových fanúšikov aj širokú verejnosť,“ uviedol v tlačovej správe Maroš Tuhovčák z Bratislava Wake Clubu.
Organizátori očakávajú viac ako 170 športovcov z 25 krajín, ktorí budú súťažiť o cenné kovy v desiatich kategóriách do 18 a nad 30 rokov. „Je to pre nás veľká česť a zároveň obrovská zodpovednosť. Veríme, že Slovensku aj celej wakeovej komunite prinesieme podujatie na európskej úrovni, ktoré pritiahne športových fanúšikov aj širokú verejnosť,“ uviedol v tlačovej správe Maroš Tuhovčák z Bratislava Wake Clubu.