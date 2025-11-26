Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bratislava bude hostiť ME mládeže a seniorov vo wakeboardingu

Na snímke wakeboarding na Zlatých pieskoch v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

Organizátori očakávajú viac ako 170 športovcov z 25 krajín.

Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Slovensko bude na budúci rok premiérovo hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu mládeže a seniorov. Šampionát sa uskutoční v areáli Wakelake na bratislavských Zlatých pieskoch v termíne do 24. do 29. augusta 2026.

Organizátori očakávajú viac ako 170 športovcov z 25 krajín, ktorí budú súťažiť o cenné kovy v desiatich kategóriách do 18 a nad 30 rokov. „Je to pre nás veľká česť a zároveň obrovská zodpovednosť. Veríme, že Slovensku aj celej wakeovej komunite prinesieme podujatie na európskej úrovni, ktoré pritiahne športových fanúšikov aj širokú verejnosť,“ uviedol v tlačovej správe Maroš Tuhovčák z Bratislava Wake Clubu.
