Bratislava bude hostiť vrcholnú jazdeckú súťaž, Chudyba:Skvelá reklama

Bratislava 18. mája (TASR) - Vrcholné jazdecké podujatie DANUBE Equestrial Festival Bratislava 2022 odštartuje už vo štvrtok na bratislavskom Tyršovom nábreží. Jeho súčasť je aj Pohár národov Longines EEF Series v rámci centrálneho regiónu, z ktorého sa päť tímov kvalifikuje do budapeštianskeho semifinále na prelome júna a júla. V ňom spolu s jazdcami z južného regiónu zabojujú o účasť v septembrovom celoeurópskom finále vo Varšave.



"V prvom rade sa chcem poďakovať organizátorom, je to vynikajúca reklama pre šport a jazdectvo. Som rád, že sa podujatie takéhoto rozmeru vrátilo do Bratislavy," uviedol na tlačovej konferencii v dejisku podujatia člen slovenského tímu Bronislav Chudyba. Jeden z najúspešnejších slovenských parkúrových jazdcov nasadí na podujatí štyri kone, ktoré sa predstavia vo všetkých kategóriách: "Jeden bude štartovať v kategórií pre sedemročné kone, ďalší sa predstaví v jednej hviezde (CSI1*). Zostávajúci dvaja v CSIO3*, pričom lepší z nich pôjde do Gold Grand Prix."



V boji o semifinále ho doplní krajan Radovan Šilo, ktorý začal s prípravou už začiatkom tohto roka na Pyrenejskom polostrove. Na juhu kontinentu mohol vďaka lepšiemu podnebiu už vtedy trénovať v exteriéri: "Prípravu sme začali v januári v Portugalsku a pokračovali sme v Španielsku. Sú tam podstatne lepšie podmienky, keďže sa nejazdí v hale a kone sa môžu rozcválať. Tunajší areál som ešte nevyskúšal, chystám sa v stredu popoludní. Verím, že urobíme čo najlepší výsledok," povedal Šilo.



Podujatie nadväzuje na tradičnú Grand Prix Bratislava, ktorá sa dlhé roky konala v areáli Slávie. Mierne obmedzenia obyvateľov organizátori a starosta Petržalky kompenzujú voľným vstupom. "Myslím si, že táto akcia je pre celú Bratislavu. Chceme zaujať turistov a som veľmi rád, že usporiadateľ nás vzal ako partnera a že sa nám podarilo zariadiť voľný vstup. Verím, že to všetci ocenia," uviedol starosta mestskej časti Ján Hrčka.



Príprava jazdeckého areálu si podľa prezidenta podujatia Petra Pukaloviča vyžiadala 1300 ton kvalitného piesku, ktorý naviezli na podložie zo špeciálnej gumy. Okrem toho museli byť vystavané boxy na ustajnenie a starostlivosť pre vyše dve stovky koní, tribúna pre divákov a miesto pre sprievodné akcie. V rámci nich si budú môcť návštevníci skúsiť napríklad jazdu na koni, pričom väčšinu odhadovaného rozpočtu vo výške 800.000 eur zhltnú prize money a príprava pretekárskeho pokladu.



V rámci Pohára národov štartuje na podujatí ďalších deväť tímov. Okrem Slovákov sa predstavia jazdci napríklad z Nemecka, Švajčiarska, Maďarska, Českej republiky či Rakúska. Celkovo do hlavného mesta zavíta 172 jazdcov s 244 koňmi, pričom sa očakáva účasť približne 30.000 divákov.