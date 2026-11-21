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Bratislava bude v roku 2027 hostiť turnaj B-kategórie ME 16
Na Slovensku sa v tomto roku uskutočnila B-kategória hráčov do 20 rokov v Bratislave a v Piešťanoch časť B-kategórie hráčok do 16 rokov.
Autor TASR
Hamburg 21. novembra (TASR) - Bratislava bude aj v roku 2027 dejiskom mládežníckych majstrovstiev Európy. Európska sekcia Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) rozhodla na svojom zasadnutí v nemeckom Hamburgu, že Slovenskej basketbalovej asociácii (SBA) pridelila B-kategóriu ME basketbalistov do 16 rokov (5. - 14. augusta 2027).
Na Slovensku sa v tomto roku uskutočnila B-kategória hráčov do 20 rokov v Bratislave a v Piešťanoch časť B-kategórie hráčok do 16 rokov. Okrem toho prítomní delegáti rozhodli aj o ďalších organizátoroch mládežníckych ME v roku 2027. Slovensko sa vo všetkých prípadoch predstaví v B-kategórii, zmenou je neprihlásenie reprezentačných tímov do 20 rokov. „Primárne začneme tým, že nechceme brzdiť a brániť rozvoju chlapcov a dievčat v kategórii U20. Paradoxne, u chlapcov do tohto spadajú ročníky narodenia 2007-2008, ktoré patria k historicky najlepším na Slovensku. Máme však dva hlavné motívy. Prvým je úsilie zapojiť najtalentovanejších hráčov do prípravy mužského reprezentačného tímu. Druhým nemenej dôležitým bodom je americká univerzitná horúčka. Najlepší európski a svetoví hráči po ukončení strednej školy odchádzajú do zámoria. Vo vyššom počte sme to zažili aj počas tohto leta. Niečo podobné hrozí u ďalších hráčov, ktorí zmaturujú a budú chcieť odísť do Ameriky. Tieto argumenty sú rovnaké aj u dievčat. Bolo by nejasné, s kým by sme mohli počítať počas letných šampionátov U20,“ objasnil prednedávnom toto rozhodnutie prezident SBA Michal Ondruš pre oficiálnu stránku asociácie.
Chlapčenské reprezentačné tímy do 18 rokov vycestujú v rámci B-kategórie do portugalského Matosinhosu (23. júla - 1. augusta 2027). Dievčatá ešte nepoznajú dejiská turnajov, známe sú však termíny. Šampionát do 16 rokov sa uskutoční 12. - 21. augusta 2027, „osemnástky“ budú hrať 30. júla - 8. augusta 2027.
Na Slovensku sa v tomto roku uskutočnila B-kategória hráčov do 20 rokov v Bratislave a v Piešťanoch časť B-kategórie hráčok do 16 rokov. Okrem toho prítomní delegáti rozhodli aj o ďalších organizátoroch mládežníckych ME v roku 2027. Slovensko sa vo všetkých prípadoch predstaví v B-kategórii, zmenou je neprihlásenie reprezentačných tímov do 20 rokov. „Primárne začneme tým, že nechceme brzdiť a brániť rozvoju chlapcov a dievčat v kategórii U20. Paradoxne, u chlapcov do tohto spadajú ročníky narodenia 2007-2008, ktoré patria k historicky najlepším na Slovensku. Máme však dva hlavné motívy. Prvým je úsilie zapojiť najtalentovanejších hráčov do prípravy mužského reprezentačného tímu. Druhým nemenej dôležitým bodom je americká univerzitná horúčka. Najlepší európski a svetoví hráči po ukončení strednej školy odchádzajú do zámoria. Vo vyššom počte sme to zažili aj počas tohto leta. Niečo podobné hrozí u ďalších hráčov, ktorí zmaturujú a budú chcieť odísť do Ameriky. Tieto argumenty sú rovnaké aj u dievčat. Bolo by nejasné, s kým by sme mohli počítať počas letných šampionátov U20,“ objasnil prednedávnom toto rozhodnutie prezident SBA Michal Ondruš pre oficiálnu stránku asociácie.
Chlapčenské reprezentačné tímy do 18 rokov vycestujú v rámci B-kategórie do portugalského Matosinhosu (23. júla - 1. augusta 2027). Dievčatá ešte nepoznajú dejiská turnajov, známe sú však termíny. Šampionát do 16 rokov sa uskutoční 12. - 21. augusta 2027, „osemnástky“ budú hrať 30. júla - 8. augusta 2027.