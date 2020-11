Bratislava Capitals prehrali s Hydro Fehérvár AV19 1:3 v 19. kole

Ice Hockey League - 19. kolo:



iClinic Bratislava Capitals - Hydro Fehérvár AV19 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)



Góly: 20. Hults – 36. Erdely, 51. Bartalis (Geiger), 60. Hari (Hargrove). vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Bratislava Capitals: Baroš – Sloboda, Finn, Chovan, Guimond, Šedivý, Bohunický, Romančík – Miklík, Bubela, Lapšanský – Čajkovič, Hults, Ahl – Varga, Suja, Higgs – Bezák, Buc, Faith – Šalka



Fehérvár AV19: Ouzas (21. Kornakker) – Campbell, Stipsicz, Vas, Caruso, Szabo, Geiger – Kuralt, Hari, Hargrove – Petan, Sarauer, Erdely – Szita, Bartalis, Mihaly – Kovacs, Sarpatki



Dohrávka 15. kola:



VSV Villach - Red Bull Salzburg 1:0 pp a sn

Bratislava 25. novembra (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali v stredajšom zápase 19. kola medzinárodnej Ice Hockey League (IHL) s maďarským tímom Hydro Fehérvár AV19 1:3.O víťazstve druhého tímu tabuľky rozhodol v 51. minúte Istvan Bartalis, do prázdnej bránky spečatil triumf János Hari. Capitals zostali v tabuľke na deviatom mieste.Na konci úvodnej minúty mohli ísť domáci do vedenia, ale samostatný únik nevyužil Ahl. V ďalšom priebehu prvej dvadsaťminútovky mali viac z hry maďarskí hokejisti, no domácich viackrát podržal brankár Baroš. Do šatní odchádzali napokon s náskokom Bratislavčania. Pri avizovanom vylúčení predviedli skvelú individiálnu akciu Hults a trinásť sekúnd pred prvou sirénou otvoril skóre. Aj v druhej tretine padol len jeden gól, ale tentokrát sa tešili hráči Feherváru. V 36. minúte prekonal inak výborne chytajúceho Baroša útočník Erdely a vyrovnal. V polovici tretej tretiny mohol svoj druhý gól v zápase streliť Hults, ale sólový únik nepremenil na gól a o pár sekúnd udrelo na druhej strane. K puku sa dostal Bartalis a od modrej čiary dostal hostí do vedenia. Triumf Feherváru poistil v poslednej minúte do prázdnej bránky Hari.