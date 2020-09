Bratislava Capitals prehrali v ligovej premiére s Viedňou 2:7

iClinic Bratislava Capitals - Viedeň Capitals 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)



Góly: 17. Hults (Higgs), 41. Hults (Ahl) - 2. Campbell (Vause, Gauthier), 14. Nissner (Hartl, Wukowits), 30. Vause (McPhee, Rotter), 35. Campbell (Richter), 38. Campbell (Wall), 48. Richter (Wall, Rotter), 60. Loney (Campbell). Rozhodovali: Baluška, Hronský - Durmis, Jedlička, vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 500 divákov.







Bratislava: Hamerlík - Sloboda, Bohunický, Šedivý, Guimond, Chovan, Romančík - Miklík, Suja, Lapšanský - Higgs, Hults, Ahl - T. Varga, Buc, Bubela - Bezák, Hudec, Šalka - Faith



Viedeň: Starkbaum - Gauthier, Fischer, Lakos, Hackl, Piff, Wall, Bauer, Pallierer - Loney, Campbell, Richter - Hartl, Nissner, Wukovits - Rotter, Vause, McPhee - Cijan, Grosslercher, Artner



Bratislava 27. septembra (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava Capitals vstúpili prehrou do svojej prvej sezóny v nadnárodnej Ice Hockey League. V nedeľňajšom domácom zápase podľahli tímu Viedeň Capitals 2:7. Oba góly domácich zaznamenal americký útočník Mitchell Hults.Bratislavčania mali svoj otvárací zápas v súťaži absolvovať už v piatok proti Bolzanu, no pre niekoľko pozitívnych testov v talianskom tíme zápas odložili. V nasledujúcom kole sa predstavia v sobotu 3. októbra na ľade Salzburgu.Viedeň bola od úvodu lepšia a už po 50 sekundách hrala po faule domáceho kapitána Slobodu presilovku. Hostia ju zahrali výborne a po skvelej individuálnej práci Vauseho zakončil presne Colin Campbell. Bratislavčania odpovedali po strele Bubelu z pravej strany, Starkbauma zachránila pravá žŕdka. V 14. minúte urobil hrubú chybu Hults a Benjamin Nissner sám pred Hamerlíkom zvýšil na 2:0. Mitchell Hults svoju chybu napravil o tri minúty neskôr, keď po samostatnom úniku upravil skóre prvej tretiny. V jej závere ešte zaujala férová bitka Lakosa s Bohunickým, jej víťazom bol rakúsky obranca.V druhej tretine mali najskôr domáci niekoľko dobrých šancí na vyrovnanie, ale v polovici zápasu sa opäť dostali do dvojgólového vedenia Viedenčania zásluhou Taylora Vauseho. To však nebolo zo strany hostí všetko, zverencov Rostislava Čadu trestali za každú chybu a do konca druhej dvadsaťminútovky sa ešte presadil po druhý raz v zápase Campbell a ten istý hráč zavŕšil v 35. minúte hetrik.V poslednej časti hry najskôr znížil svojim druhým gólom v zápase Hults, no vzápätí po vylúčení Vargu upravil na 6:2 Marc Richter. Na konečných 7:2 upravil v závere Ty Loney. Čadovi zverenci tak nezopakovali víťazstvo nad rovnakým súperov z prípravy, vo Viedni pred tromi týždňami triumfovali 3:2.