Bratislava Capitals s druhou prehrou, Salzburgu podľahli 1:5

dohrávka 3. kola Ice Hockey League



EC Red Bull Salzburg - iClinic Bratislava Capitals 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)



Góly: 13. Rauchenwald (Lamoureux), 26. Peterka (M. Huber, Joslin), 48. Rauchenwald (Heinrich, Chorney), 53. Baltram (Varejcka), 55. Heinrich (Hughes, Schofield) - 6. Higgs (Hults).

Rozhodovali: Piragič (Chor.), Zrnič (Slovin.) - Northegger, Seewald (Obaja Rak.),

vylúčení: 4:12 na 2 min,

presilovky: 3:0,

oslabenia: 1:0,

1400 divákov.



Salzburg: Lamoureux – Chorney, Heinrich, Schreier, Joslin, Pallestrang, Viveiros, Feldner, Jakubitzka – Hughes, Schofield, Raffl – Peterka, Rauchenwald, Schütz – M. Huber, Varejcka, Baltram – Hochkofler, Pilloni, P. Huber



Bratislava Capitals: Baroš - Sloboda, Bohunický, Guimond, Chovan, Šedivý, Romančík, Boldižár - Miklík, Bubela, Ahl - Čajkovič, Hults, Higgs - Lapšanský, Suja, T. Varga - Buc, Hudec, Šalka - Faith

Salzburg 3. októbra (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení v nadnárodnej Ice Hockey League. V sobotňajšej dohrávke 3. kola prehrali na ľade rakúskeho tímu EC Red Bull Salzburg 1:5. Jediný gól hostí strelil v 6. minúte kanadský útočník Brock Higgs.Bratislavčania nazbierali v zápase až dvanásť dvojminútových trestov, trikrát inkasovali v oslabeniach. Zverenci trénera Rostislava Čadu tak stále čakajú na prvé body v súťaži, vo svojom premiérovom dueli podľahli pred týždňom na domácom ľade mužstvu Viedeň Capitals 2:7. Pôvodne otvárací zápas mali hrať proti Bolzanu, no museli ho pre niekoľko pozitívnych testov v talianskom tíme odložiť. Najbližšie sa predstavia v nedeľu 4. októbra o 17.30 h na ľade HC TWK Innsbruck.Capitals v zostave už aj s Čajkovičom sa museli v úvode brániť, dobrú šancu na otvorenie skóre nevyužil domáci M. Huber. Po tom, čo hostia ustáli počiatočný tlak Salzburgu, sa tiež osmelili v útoku a v 6. minúte sa ujali vedenia. Po prihrávke Hultsa ťukol Higgs do puku a ten so šťastím prekĺzol Lamoureuxovi pomedzi betóny - 0:1. V 9. min zo sľubnej pozície vystrelil Miklík, Lamoureux si poradil s jeho pokusom i následnými dorážkami. Domáci odpovedali v 13. min, keď brankár Salzburgu vo vlastnom oslabení vysunul Rauchenwalda a ten z úniku prekonal Baroša.V druhej tretine zvýšili hráči Salzburgu obrátky a v 26. min sa dočkali druhého gólu zásluhou Peterku, ktorý po prihrávke M. Hubera z prvej nechytateľne trafil do pravého horného rohu Barošovej bránky. Capitals mali problém s rýchlosťou domácich hráčov a museli si často pomáhať nedovolenými zákrokmi. Výsledkom bolo, že v ďalších minútach hrali často vo štvorici. Baroš však v oslabení ukázal svoje umenie, pomohla mu aj žŕdka.Na začiatku tretej časti išli Bratislavčania do troch a domáci dvojnásobnú presilovku využili zásluhou Rauchenwalda. Hostia už potom nedokázali zastaviť Salzburg v rozlete. V 53. minúte inkasovali štvrtý gól z hokejky Baltrama a na 5:1 zvýšil v 55. min Heinrich. V závere ešte skúšal v presilovke skorigovať stav Miklík, no puk cez Lamoureuxa nedostal.