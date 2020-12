Bratislava Capitals sú už bez Hamerlíka a Vargu

Bratislava 31. decembra (TASR) - Účastník medzinárodnej hokejovej Ice Hockey League (IHL) Bratislava Capitals už nepočíta s brankárom Petrom Hamerlíkom a útočníkom Tiborom Vargom. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Obaja prišli do klubu pred sezónou 2019/2020, v ktorej Capitals účinkovali v druhej najvyššej slovenskej súťaži. V kádri zotrvali aj po odchode klubu do nadnárodnej IHL. Hamerlík nastúpil v ročníku 2020/2021 do siedmich zápasov, v ktorých dosiahol 86-percentnú úspešnosť zásahov.



Varga odohral 18 zápasov s bilanciou 3 asistencie, 6 trestných minút a 4 mínusové body v hodnotení +/-.