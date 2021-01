Bratislava Capitals zvíťazili vo Villachu 5:1

EC Grand Immo Villach – iClinic Bratislava Capitals 1:5 (1:1, 0:0, 0:4)



Góly: 14. Gill (Mangene) – 13. Hudec (Buc), 51. Hudec (Hults, Culkin), 53. Fortier (Higgs, Hudec), 54. Kosticyn (Miklík, Hults), 58. Higgs (Fortier). Rozhodovali: Tirlar, Virta – Hribar, Pardatscher, vylúčení: 0:2, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Villach: Gudlevskis – Allard, Fraser, Mangene, K. Schmidt, Bacher, Zauner, Wolf, Urbanek – Kosmachuk, Gill, Krastenbergs – Ulmer, Collins, Pollastrone – Kornelli, Maxa, Brunner – Feldbaumer, Tschurnig, Wohlfahrt



Bratislava Capitals: Coreau – Chovan, Culkin, Guimond, Boldižár, Šedivý, Romančík, Ďurkech – Kosticyn, Hults, Miklík – Mrázik, Higgs, Fortier – Faith, Buc, Hudec – Šmida, Bezák, Köver



Ďalšie výsledky:



Viedeň Capitals - Graz 3:2 pp,

Linz - Innsbruck 1:4, Fehervár - Bolzano 7:4,

Salzburg - Klagenfurt 1:3

Villach 29. januára (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava Capitals triumfovali v piatkovom zápase nadnárodnej IHL na ľade Villachu 5:1. Prvý gól v drese Capitals zaznamenala nová posila tímu Sergej Kosticyn.Hostia išli do vedenia v 13. minúte zásluhou Hudeca, domáci však po strele Gilla veľmi rýchlo vyrovnali. V prvej tretine viac gólov nepadlo a brankári podržali svoje tímy aj v druhej dvadsaťminútovke. V nej však mali viac šancí Bratislavčania. O všetkom sa rozhodlo v rozmedzí od 51. do 54. minúty, keď zverenci Petra Draisaitla strelili domácim tri góly. Presadili sa opäť Hudec a po ňom aj Fortier a Kosticyn. Záverečnú bodku za zápasom dal Higgs. Capitals sú v tabuľke na 9. mieste so 44 bodmi.