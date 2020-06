HC Slovan i Bratislava Capitals dlhujú mestu za prenájom štadióna

Bratislava 25. júna (TASR) – Hokejové kluby HC Slovan Bratislava a Bratislava Capitals dlhujú bratislavskej mestskej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Bratislavský mestský parlament o tom vo štvrtok informoval riaditeľ STaRZ Ladislav Križan s tým, že kluby i samotnú mestskú organizáciu negatívne zasiahla pandémia nového koronavírusu.



HC Slovan Bratislava dlhuje STaRZ po lehote splatnosti 462.247 eur. Občianske združenie HC Slovan Bratislava - mládež dlhuje popri už dlhodobo existujúcej pohľadávke vo výške 144.688 eur, ktorej splatnosť bola predĺžená naposledy do 30. júna, po lehote splatnosti STaRZ ďalšiu sumu, a to 22.339 eur.



"Pandémia ochorenia COVID-19 veľmi negatívne zasiahla celý sektor športu a spôsobila aj predčasné ukončenie tohto ročníka najvyššej slovenskej súťaže v ľadovom hokeji, čo negatívne vplývalo aj na príjmy HC Slovan Bratislava. Ten sa opätovne dostal do meškania so svojimi platbami voči mestu Bratislava, respektíve STaRZ," povedal pre TASR Križan. Verí, že s medializovanými informáciami o možnej zmene vlastníka klubu dôjde v novej sezóne k pozitívnym zmenám. Ako tvrdí, je snahou všetkých, aby HC Slovan bol na "hokejovej mape". Problém s dlhom za prenájom štadióna Ondreja Nepelu mal klub aj minulý rok. V tom čase STaRZ dĺžil viac ako jeden milión eur. Dlh aj po tlaku vedenia hlavného mesta a mestských poslancov uhradil.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo vo štvrtok vyhlásil, že mesto čaká napäto, kto bude novým majiteľom HC Slovana Bratislava. "Určite mu chcem odkázať, že budeme chcieť, aby ten dlh splatil," povedal s tým, že mesto však chce podržať HC Slovan Bratislava – mládež. "Akokoľvek budeme vedieť. Je to samostatná vec," podotkol primátor. Magistrát chce, aby mládež pod značkou Slovana mohla ďalej fungovať.



Medzi aktuálnych dlžníkov STaRZ patrí aj klub Bratislava Capitals. Ešte pred pár týždňami jeho dlžoba dosahoval 83.906 eur. V uplynulých dňoch sa však podľa Križana podarilo klubu uhradiť viac ako polovicu z dlhu a verí, že zvyšok bude tiež v krátkej dobe zaplatený. Riaditeľ STaRZ tvrdí, že ani Bratislava Capitals nepomohlo predčasné skončenie hokejovej súťaže pre ochorenie COVID-19. "Z hľadiska ich reklamných partnerov sú v podobnej situácii ako Slovan," vysvetlil Križan.



Negatívny dosah pandémie nového koronavírusu však eviduje aj samotná organizácia STaRZ. "Pokiaľ je zakázané súťaženie, športový tréning, združovanie sa ľudí pri športových i kultúrnych podujatiach, tak vypadnú všetky príjmy," skonštatoval riaditeľ. Ako tvrdí, STaRZ sa aktuálne nachádza v rámci svojej histórie vo výnimočne komplikovanej situácii. Verí však, že aj za pomoci partnerov bude organizácia úspešná "v boji o holé prežitie".