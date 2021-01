Bratislava možným dejiskom MS, SZĽH rokuje o spoluorganizácii

Bratislava 22. januára (TASR) - Bratislava by mohla byť dejiskom jednej zo základných skupín tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v piatok potvrdil, že rozbehol rokovania s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) o spoluorganizácii šampionátu. Okrem Slovenska je stále v hre aj Dánsko, ako i o možnosť, že sa celý šampionát odohrá v Lotyšsku.



Pôvodne sa mal šampionát uskutočniť v Rige a Minsku. Rada IIHF však v pondelok odobrala Bielorusku spoluorganizátorské práva pre obavy o bezpečnosť účastníkov vzhľadom na súčasnú politickú a epidemiologickú situáciu v krajine. Minsk by ako dejisko mohla nahradiť Bratislava, tá ponúka Zimný štadión Ondreja Nepelu, kde sa hrali zápasy MS v rokoch 2011 i 2019. Vedenie SZĽH na čele s prezidentom Miroslavom Šatanom sa spojilo s čelnými predstaviteľmi IIHF v utorok podvečer. "Dohodli sme sa, že do piatka tohto týždňa dáme dohromady dokumentáciu a rozpočet k prípadnej participácii na organizácii svetového šampionátu 2021. Radi by sme zdôraznili, že zatiaľ nie je nič isté. Rozhodovať bude Rada IIHF," uviedol Šatan pre hockeyslovakia.sk.



Okrem Slovenska sa hovorí aj o záujme organizátorov z Dánska, ale aj o možnosti, že sa celý šampionát uskutoční v Rige. "Chceli sme ukázať hokejovému svetu, že vieme a chceme pomôcť v krízovej situácii. Urobíme všetko pre to, aby sme radu IIHF presvedčili, že Slovensko je to správne miesto na organizáciu svetového šampionátu. Máme za sebou už aj niekoľko debát s predstaviteľmi vlády, ktorí nám vyjadrili podporu," povedal Šatan. IIHF by mohla definitívne rozhodnúť už na budúci týždeň, v pláne je rokovanie Rady 26. a 27. januára.



IIHF už mala rozhovory o prípadnej spoluorganizácii MS aj s mestom Bratislava, riaditeľom Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Ladislavom Križanom i Slovanom Bratislava. "Pán Križan od utorka komunikuje s IIHF, mestom i Slovanom, ako by sa pozerali na náhradu. Záujemca je vraj aj z Dánska, ale je možné, že sa tu odohrá jedna skupina MS bez divákov," uviedol ešte v stredu na tlačovej konferencii štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár. Bratislava by bola vhodnou alternatívou aj z hľadiska bezpečnosti. "Je to tu logisticky výhodné, pretože štadión je spojený s hotelom, takže by sa ľahko vytvorila bublina," vysvetlil Husár.



Tohtoročný šampionát odštartuje v piatok 21. mája, finále sa uskutoční v nedeľu 6. júna. Slovenskí reprezentanti sa na turnaji predstavia v A-skupine spolu s Ruskom, Švédskom, Českom, Švajčiarskom, Dánskom, Bieloruskom a Veľkou Britániou. V "béčku" sú Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko a Kazachstan. IIHF už viackrát zdôraznila, že nechce pre pandémiu koronavírusu zrušiť dve MS po sebe. Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa nemohol uskutočniť vlaňajší svetový šampionát vo Švajčiarsku.