Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Šport

Bratislava zažila strhujúce finále SBA 3x3 Pro Tour

Foto: SBA

Do Šanghaja pocestuje nemecký Fraport.

Autor OTS
Bratislava 20. augusta (OTS) - (SBA) - Vrchol leta v slovenskom 3x3 basketbale priniesol do Bratislavy špičkovú medzinárodnú kvalitu, napínavé zápasy a účasť svetových tímov. Na finálovom podujatí SBA 3x3 Pro Tour si miestenku na World Tour v Šanghaji vybojoval nemecký tím Fraport Skyliners.

Finálový víkend SBA 3x3 Pro Tour priniesol výnimočné športové momenty priamo na námestí pri OC Eurovea v Bratislave. Slovenská basketbalová asociácia (SBA) pripravila dve mužské podujatia. Sobotný Lite Quest a nedeľný Quest, pričom nechýbala medzinárodná konkurencia, reprezentačné výbery a mladí hráči v kategórii U18.

V úvodný deň sa z celkového triumfu v Lite Quest tešil nemecký tím Fraport Skyliners, ktorý si po finálovom víťazstve nad Titans 3x3 zabezpečil účasť na FIBA Challengeri v španielskom meste Mataró.

Foto: SBA

Rovnaký tím si po ďalších fantastických výkonoch poradil s konkurenciou aj na hlavnom turnaji Quest a v nedeľu si vybojoval miestenku na prestížnu World Tour v čínskom Šanghaji (27. – 28. septembra 2025).

Svoje kvality predviedli aj mladé slovenské talenty. V kategórii U18 si prvé miesto vybojoval tím Slovakia U18, strieborný stupienok obsadil And1z U18 a na tretej priečke skončil tím Rezamo.

„Vrchol sezóny ako sa patrí. Som veľmi rád, že návštevníci mali možnosť vidieť v akcii špičkové svetové tímy. Taktiež som veľmi rád, že sa nestratili ani slovenské tímy. Počasie bolo výborné, divácka účasť skvelá. Počas víkendu sa okolo ihrísk premlelo 10-tisíc ľudí. Zápasy boli napínavé do posledných sekúnd. SBA sa podarili pripraviť dve výborné podujatia,“ zhodnotil Marek Adamčík, manažér 3x3 basketbalu v SBA. Celkovo bolo v akcii 36 tímov a 148 hráčov, odohralo sa 57 zápasov.

Foto: SBA

Finále v Bratislave uzavrelo jubilejný 10. ročník SBA 3x3 Pro Tour, ktorý počas leta navštívil sedem slovenských miest: Nitru, Pezinok, Sereď, Komárno, Svit, Trenčín a Bratislavu. Turnaj pod hlavičkou SBA opäť potvrdil rastúcu popularitu tohto olympijského športu na Slovensku.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?