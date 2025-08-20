< sekcia Šport
Bratislava zažila strhujúce finále SBA 3x3 Pro Tour
Do Šanghaja pocestuje nemecký Fraport.
Autor OTS
Bratislava 20. augusta (OTS) - (SBA) - Vrchol leta v slovenskom 3x3 basketbale priniesol do Bratislavy špičkovú medzinárodnú kvalitu, napínavé zápasy a účasť svetových tímov. Na finálovom podujatí SBA 3x3 Pro Tour si miestenku na World Tour v Šanghaji vybojoval nemecký tím Fraport Skyliners.
Finálový víkend SBA 3x3 Pro Tour priniesol výnimočné športové momenty priamo na námestí pri OC Eurovea v Bratislave. Slovenská basketbalová asociácia (SBA) pripravila dve mužské podujatia. Sobotný Lite Quest a nedeľný Quest, pričom nechýbala medzinárodná konkurencia, reprezentačné výbery a mladí hráči v kategórii U18.
V úvodný deň sa z celkového triumfu v Lite Quest tešil nemecký tím Fraport Skyliners, ktorý si po finálovom víťazstve nad Titans 3x3 zabezpečil účasť na FIBA Challengeri v španielskom meste Mataró.
Foto: SBA
Rovnaký tím si po ďalších fantastických výkonoch poradil s konkurenciou aj na hlavnom turnaji Quest a v nedeľu si vybojoval miestenku na prestížnu World Tour v čínskom Šanghaji (27. – 28. septembra 2025).
Svoje kvality predviedli aj mladé slovenské talenty. V kategórii U18 si prvé miesto vybojoval tím Slovakia U18, strieborný stupienok obsadil And1z U18 a na tretej priečke skončil tím Rezamo.
„Vrchol sezóny ako sa patrí. Som veľmi rád, že návštevníci mali možnosť vidieť v akcii špičkové svetové tímy. Taktiež som veľmi rád, že sa nestratili ani slovenské tímy. Počasie bolo výborné, divácka účasť skvelá. Počas víkendu sa okolo ihrísk premlelo 10-tisíc ľudí. Zápasy boli napínavé do posledných sekúnd. SBA sa podarili pripraviť dve výborné podujatia,“ zhodnotil Marek Adamčík, manažér 3x3 basketbalu v SBA. Celkovo bolo v akcii 36 tímov a 148 hráčov, odohralo sa 57 zápasov.
Foto: SBA
Finále v Bratislave uzavrelo jubilejný 10. ročník SBA 3x3 Pro Tour, ktorý počas leta navštívil sedem slovenských miest: Nitru, Pezinok, Sereď, Komárno, Svit, Trenčín a Bratislavu. Turnaj pod hlavičkou SBA opäť potvrdil rastúcu popularitu tohto olympijského športu na Slovensku.
