Bratt a Luke Hughes z New Jersey podstúpili operáciu ramena

New Jersey 5. mája (TASR) - Hokejisti Jesper Bratt a Luke Hughes z New Jersey Devils podstúpili operáciu ramena. Obaja by však mali byť pripravení na septembrový kemp pred začiatkom ďalšej sezóny. V drese „diablov“ hrali v tomto ročníku aj slovenský obranca Šimon Nemec a jeho krajan a útočník Tomáš Tatar. Devils vypadli v 1. kole play off s Carolinou 1:4 na zápasy.



Dvadsaťšesťročný švédsky krídelník Bratt viedol Devils s 88 bodmi (21+67) v 81 zápasoch základnej časti. V piatich zápasoch play off Stanleyho pohára zaznamenal gól a dve asistencie. Pre zranenie nepomôže národnému tímu na domácich MS.



Luke Hughes sa sa zranil v prvom zápase proti Hurricanes. Dvadsaťjedenročný americký obranca sa nedávno podrobil operácii v Colorade. V tomto ročníku odohral 71 duelov a dosiahol 44 bodov (7+37). Priemerne strávil na ľade 21:09 minúty. Informovala o tom oficiálna stránka profiligy.