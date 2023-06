Bratt podpísal s New Jersey nový osemročný kontrakt

New Jersey 15. júna (TASR) - Švédsky hokejista Jesper Bratt sa dohodol s vedením New Jersey Devils na predĺžení spolupráce. Dvadsaťštyriročný krídelník podpísal s klubom NHL nový osemročný kontrakt v celkovej hodnote 63 miliónov dolárov, ročne tak v priemere zarobí 7,875 milióna USD.



"Vždy bolo prioritou udržať Jespera dlhodobo a obe strany sú nadšené, že sa podarilo dohodnúť na novej zmluve. Vážim si a oceňujem dohodu, s ktorou Bratt súhlasil. Sme presvedčení, že je výnimočný hráč a kľúčový člen nášho mužstva, ktorý prispeje k dlhodobému úspechu tímu a organizačnému cieľu vrátiť Stanleyho pohár do New Jersey," povedal generálny manažér Tom Fitzgerald podľa portálu TSN.



Švédsky útočník zaznamenal v uplynulej sezóne kariérne maximum v počte gólov (32) aj bodov (73). V 12 zápasoch play off pridal jeden presný zásah a päť asistencií. Devils vypadli v druhom kole s Carolinou Hurricanes, keď prehrali 1:4 na zápasy. "Diabli" draftovali Bratta v roku 2016 z celkového 162. miesta.



V organizácii pôsobí aj slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý čaká na svoj debut v NHL. Uplynulé dve sezóny pôsobil v New Jersey útočník Tomáš Tatar, ktorému sa po tomto ročníku skončila zmluva.