Bravo prirovnal Juniora k opici, Pelé: Rasizmus stále existuje

Sao Paulo 17. septembra (TASR/Teraz.sk) - Brazílsky futbalista Vinicius Junior bol terčom rasistickej narážky zo strany španielskeho agenta Pedra Brava, ktorý ho prirovnal k opici. Hráčovi Realu Madrid vyjadrili podporu viacerí krajania vrátane slávneho Pelého.



Bravovi prekáža spôsob, akým Junior oslavuje gól, a v televíznej relácii uviedol, že útočník by mal prestať tancovať. "Musíte rešpektovať svojich súperov. Keď chcete oslavovať gól sambou, mali by ste ísť na Sambadróm. Musíte mať úctu voči ostatným hráčom a nesprávať sa ako opica," citovala Brava agentúra DPA.



Vyjadrenie pobúrilo Bruna Guimaraesa z Newcastlu United, ktorý okamžite reagoval na sociálnej sieti Twitter. "Mali by ho vyniesť v putách! Na toto neexistuje ospravedlnenie! Ak toto povie pred kamerami, tak si predstavte, čo rozpráva v súkromí. Je nepochopiteľné, ak ho nezavrú," neskrýval rozhorčenie brazílsky futbalista.



Miernejšie reagoval Neymar, ktorý uverejnil fotografiu Juniora na sociálnej sieti Instagram. "Žongluj, tancuj, buď sám sebou! Raduj sa vlastným spôsobom. Choď do toho, chlapče, pri ďalšom góle tancujeme," napísal hráč Paríža Saint-Germain v príspevku. Junior reagoval uverejnením obrázka, na ktorom tancuje v drese Brazílie spolu s Guimaraesom a Neymarom.



K podpore 22-ročného útočníka sa pridal aj Pelé. "Futbal je radosť. Je to tanec. A viac než to, je to skutočná párty. Aj keď rasizmus nanešťastie stále existuje, nedovolíme, aby nám to zabránilo usmievať sa," uviedol trojnásobný majster sveta na Instagrame.



Real vo vyhlásení v piatok uviedol, že "odmieta všetky typy rasistických a xenofóbnych prejavov a správania vo futbale, športe a živote všeobecne. Tieto vyjadrenia na nášho hráča sú poľutovaniahodné a nešťastné."



Klub dodal, že podnikne právne kroky proti každému, kto použije rasistický jazyk proti jeho hráčovi. Debata o oslavách gólov Viníciusa sa rozprúdila po tom, čo Koke z Atletica Madrid povedal, že "môže nastať problém", ak madridský útočník zatancuje po góle v nedeľu v madridskom derby, ktoré sa bude hrať na štadióne Atletica.