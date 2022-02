Brazílčan Azevedo posilní Spartaka Trnava

Trnava 3. februára (TASR) - Novou posilou fortunaligového futbalového klubu FC Spartak Trnava sa stal Dyjan Carlos de Azevedo. Tridsaťročný brazílsky krídelník, ktorý prišiel z Baníka Ostrava, podpísal zmluvu na jeden a pol roka s opciou. Informoval o tom oficiálny web Spartaka.



V Baníku pôsobil Azevedo od roku 2014, s výnimkou hosťovania v druholigovom FC Paríž. S Baníkom zažil vypadnutie, aj postup späť do ligy. Na severe Moravy odohral 145 prvoligových zápasov s bilanciou 22 gólov a 17 asistencií.



"Vraciam sa na Slovensko po dlhých rokoch. Spomínam na to, bola to dobrá skúsenosť pre mňa. Idem do klubu, ktorý poznám a som veľmi rád, že som v Spartaku. Na tomto štadióne som už hral pred štyrmi rokmi, keď sme tu s Ostravou vyhrali v priateľskom zápase. Teraz sa teším, že tu budem doma a pred našimi fanúšikmi, ktorí sú veľmi podobní tým ostravským. Spartak má kvalitné mužstvo so silnými individualitami a má to dobre rozohrané nielen v lige, ale aj v pohári. Chcel by som pomôcť v naplnení cieľov. Vážim si, že si ma vybral tréner, vložil vo mňa dôveru a je to zároveň aj zodpovednosť,“ priznal po podpise Dyjan Azevedo.



"Po náhlom odchode jedného z našich kľúčových hráčov Cabrala, ktorý bol aj v tejto sezóne veľmi produktívny, sme potrebovali doplniť jeho post skúseným hráčom. Takým, ktorý by mohol byť okamžite prínosom, pretože je veľmi krátko do začiatku jarnej časti. Vybrali sme si Azeveda, ktorý je za tie roky dostatočne overený z českej ligy. Myslím si, že je to hráč, ktorý dokáže rozhodnúť ťažké zápasy a očakávame od neho čísla v produktivite. My s ním počítame na pravé krídlo, ale on nemá problém zahrať aj z ľavej strany,“ povedal na margo príchodu brazílskeho futbalistu Michal Gašparík.