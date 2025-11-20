Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Brazílčan Fernandinho ukončil kariéru vo veku 40 rokov

Na snímke brazílsky stredopoliar a kapitán Manchestru City Fernandinho pózuje s pohárovou trofejou po víťazstve vo finále anglického Ligového pohára Manchester City - Tottenham Hotspur (1:0) na štadióne v londýnskom Wembley 25. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Brazílčan hral počas svojej kariéry aj za Šachtar Doneck a Atletico Paranaense. Päťkrát získal titul v anglickej Premier League a šesťkrát ligový pohár, so Šachtarom získal aj Pohár UEFA.

Autor TASR
Manchester 20. novembra (TASR) - Brazílsky futbalista Fernando Luiz Roza, známejší pod prezývkou Fernandinho, oznámil ukončenie kariéry. Bývalý reprezentačný stredopoliar a hráč Manchestru City sa tak rozhodol vo veku 40 rokov.

Som unavený. Bol som vyčerpaný už po 30 minútach behu počas charitatívneho zápasu. Vo futbale nie je nič iné, čo by ma mohlo motivovať, pretože som v ňom už dosiahol veľa. Urobil som všetko, čo som mohol. Teraz si musím užiť čas s rodinou,“ cituje Fernandinha denník Globo Esporte.

Brazílčan hral počas svojej kariéry aj za Šachtar Doneck a Atletico Paranaense. Päťkrát získal titul v anglickej Premier League a šesťkrát ligový pohár, so Šachtarom získal aj Pohár UEFA. S brazílskou reprezentáciou získal trofej na Copa América. Za Citizens odohral celkom 383 zápasov, strelil 26 gólov a pridal 32 asistencií.
