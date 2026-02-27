< sekcia Šport
Brazílčan Kevin bude Fulhamu chýbať dlhší čas, čaká ho operácia
Autor TASR
Londýn 27. februára (TASR) - Futbalista Fulhamu Kevin bude mimo hry dlhší čas pre zranenie nohy, ktoré si zrejme vyžiada chirurgický zákrok. V piatok to oznámil tréner „chalupárov“ Marco Silva.
Dvadsaťtriročný krídelník sa zranil pri nedeľňajšom víťazstve Fulhamu na pôde Sunderlandu 3:1 v zápase 27. kola Premier League. Brazílčan nastúpil v tejto sezóne do 28 duelov, v ktorých si pripísal tri góly a tri asistencie.
„Je to veľká rana pre nás aj pre neho osobne. Pravdepodobne podstúpi operáciu,“ citovala portugalského kormidelníka agentúra AP.
