Brazílčan Leiva ukončil hráčsku kariéru pre problémy so srdcom

Sao Paulo 18. marca (TASR) - Brazílsky futbalista Lucas Leiva ukončil profesionálnu hráčsku kariéru vo veku 36 rokov. Dôvodom sú problémy so srdcom, ktoré mu diagnostikovali počas pravidelných lekárskych prehliadok.



Defenzívny stredopoliar oznámil koniec kariéry na tlačovej konferencii brazílskeho klubu Gremio, kde sa jeho futbalová púť začala i skončila. "Končím tam, kde by som chcel, ale nie tak, ako by som chcel. Veľmi som dúfal, že sa mi to podarí zvrátiť, ale nestalo sa tak. Moje zdravie je na prvom mieste," citovala Brazílčana agentúra AP.



Leiva pauzoval tri mesiace, odkedy prišli prvé nepriaznivé výsledky. Klubový lekár Marcio Dornelles uviedol, že najnovšie vyšetrenia neukázali žiadne zlepšenie jeho stavu: "Tieto vyšetrenia sme ukončili včera a po vyhodnotení jeho fibrózy a rizík súvisiacich s týmto problémom sme Lucasovi povedali, že by nemal pokračovať vo vysokovýkonných aktivitách."



Najdlhšie obdobie na klubovej úrovni strávil Leiva v FC Liverpool, kde odohral desať sezón. S tímom vyhral anglický Ligový pohár v roku 2012 a mesto považuje za svoj domov. "Som Liverpoolčan. Ďakujem všetkým fanúšikom na celom svete, som si istý, že mi v tejto fáze môjho života budete aj naďalej fandiť," napísal na sociálnej sieti.



Brazílčan prestúpil v roku 2018 do Lazia Rím, kde pôsobil päť sezón a v roku 2019 získal s tímom Taliansky pohár. Do Gremia sa vrátil vlani. V rokoch 2007 až 2013 pôsobil aj v národnom tíme, za ktorý odohral 24 zápasov a strelil dva góly.