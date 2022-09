Brazílčan Marcelo podpísal zmluvu s Olympiakosom Pireus

Atény 3. septembra (TASR) - Grécky futbalový tím Olympiakos Pireus získal do svojich služieb brazílskeho obrancu Marcela. Klub podmienky zmluvy nezverejnil, no miestne médiá hovoria o ročnom kontrakte s opciou na ďalšiu sezónu.



Tridsaťštyriročný krajný bek strávil uplynulých 16 sezón v Reale Madrid, odkiaľ odišiel v lete ako voľný hráč. V drese "bieleho baletu" nazbieral 25 titulov vrátane šiestich v lige a piatich v Lige majstrov. Celkovo odohral za klub 546 zápasov, strelil 38 gólov a pridal 103 asistencií. Na konte má aj 58 štartov v národnom tíme, s ktorým sa predstavil na MS v rokoch 2014 a 2018.



Olympiakos vyhral uplynulé tri sezóny gréckej Superligy a predstaví sa aj v skupinovej fáze Európskej ligy. Na ceste do nej vyradil v 3. predkole Slovan Bratislava.