Brazílčan Neres prestúpil zo Šachtaru Doneck do Benficy Lisabon

Lisabon 21. júna (TASR) - Portugalský futbalový klub Benfica Lisabon získal brazílskeho reprezentanta Davida Neresa. Jeho doterajšiemu zamestnávateľovi Šachtaru Doneck zaplatil 15,3 milióna eur a stal sa tak desiatym najdrahším hráčom v histórii klubu. Dvadsaťpäťročný krídelník podpísal zmluvu do roku 2027.



Neres prišiel do Šachtaru iba v januári z Ajaxu Amsterdam, no po ruskej invázii neodohral za ukrajinský klub ani jeden súťažný zápas. V národnom drese Brazílie má doteraz na konte sedem stretnutí, zaznamenal jeden presný zásah. Jeho výstupná klauzula v Benfice má hodnotu 100 miliónov eur.