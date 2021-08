Brazílčan Ratao mieri zo Slovana do Toulouse

Bratislava 29. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Rafael Ratao by mal prestúpiť zo Slovana Bratislava do francúzskeho druholigistu FC Toulouse. Informoval o tom portál ladepeche.fr.



Ofenzívny futbalista nahneval trénera Slovana Vladimíra Weissa v polovici augusta po ligovom zápase s Michalovcami (3:1). "V kabíne sa počas polčasovej prestávky udiali veci, ktoré budú mať dohru," naznačil najskôr Weiss a potom dodal: "Ratao dnes určite v Slovane skončil."



V Toulouse by sa mal stať 25-ročný Brazílčan siedmou letnou posilou. Účastník druhej najvyššej francúzskej súťaže vedie ligu bez prehry so šestnástimi bodmi. Ratao dal v tejto sezóne v drese Slovana tri góly, dva v predkole Ligy majstrov a jeden v ligovom zápase.