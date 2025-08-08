< sekcia Šport
Brazílčan Reis zamieril z Manchestru City na hosťovanie do Girony
Autor TASR
Girona 8. augusta (TASR) - Brazílsky futbalový obranca Vitor Reis zamieril na hosťovanie z Manchestru City do Girony s platnosťou do 30. júna 2026. Od januárového príchodu z brazílskeho Palmeiras odohral za anglický klub iba štyri zápasy, pričom iba dvakrát bol v základnej zostave. O transfere informoval web si.com.
Manchester City zaplatil za 19-ročnoho Reisa 29,6 miliónov libier počas zimného prestupového obdobia. Jeho príchod bol reakciou vedenia klubu na nevydarený priebeh sezóny a jednou z viacerých zmien v kádri.
