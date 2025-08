Brazílčan Tuta posilnil katarský klub Al-Duhail

Dauha 4. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Lucas Silva Melo, známy pod prezývkou Tuta, prestúpil z Frankfurtu do katarského klubu Al-Duhail. Nemecký tím o tom informoval na oficiálnej webovej stránke, podľa agentúry DPA by mal Eintracht za transfer obdržať 15 miliónov eur.



Dvadsaťšesťročný obranca mal vo Frankfurte zmluvu do roku 2026, no klub ho uvoľnil na vlastnú žiadosť. Tuta vyhral v drese „orlov“ pred tromi rokmi Európsku ligu, za Frankfurt odohral dovedna 186 zápasov. „Po víťazstve v Európskej lige bude Tuta už navždy súčasťou našej histórie. V našom vývoji zohral významnú úlohu, prirodzene sme mu preto umožnili odísť,“ povedal pre klubový web člen predstavenstva Markus Krösche. V Al-Duhail sa stretne so stredopoliarom Marcom Verattim či útočníkom Krzysztofom Piatekom, obaja posilnili klub počas tohto leta. Klub v roku 2017 zmenil meno, predtým bol známy ako Lekhwiya SC. Slovák Vladimír Weiss mladší odohral v ich drese 43 zápasov a získal dva ligové tituly.