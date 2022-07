Brazílčana Zagalla hospitalizovali kvôli infekcii dýchacích ciest

Rio de Janeiro 28. júla (TASR) - Bývalého brazílskeho futbalistu a trénera Maria Zagalla v stredu prijali do nemocnice v Riu de Janeiro s infekciou dýchacích ciest.



Deväťdesiatročný Brazílčan je prvý muž, ktorý vyhral MS vo futbale ako hráč aj tréner. "Dýcha spontánne, bez pomoci prístrojov," uviedla nemocnica Barra D'or vo vyhlásení pre agentúru AFP. Zagalla otestovali aj na Covid-19, ale jeho výsledok bol negatívny, uviedla klinika. Bývalý útočník vyhral so svojou krajinou ako hráč MS v rokoch 1958 a 1962 spolu s Pelém. V Mexiku 1970 už ako tréner priviedol tím k titulu, čo sa mu podarilo aj pri víťazstve "Selecaa" v roku 1994 z pozície asistenta. Národný tím viedol aj v roku 1998, keď prehral vo finále s Francúzskom. Ďalší dvaja, ktorí vyhrali MS ako hráči a tréneri, sú Nemec Franz Beckenbauer (1974 a 1990) a Didier Deschamps z Francúzska (1998 a 2018).



"Môj skvelý priateľ, viem, že prežívaš ťažké chvíle, ale chcem, aby si vedel, že ti posielam pozitívnu energiu na tvoje uzdravenie," uviedol Pele na sociálnej sieti Instagram. On sám trpel v posledných troch rokoch zdravotnými problémami, dvakrát ho hospitalizovali kvôli rakovine hrubého čreva a neskôr kvôli odstráneniu obličkového kameňa.