Brazílčania obhájili futbalové zlato, vo finále zdolali Španielov

futbal, muži - finále:



Brazília - Španielsko 2:1 pp (1:1, 1:0)



Góly: 45.+2 Cunha, 108. Malcom - 61. Oyarzabal. Rozhodovali: Beath – Shchetinin, Lakrindis (všetci Aus.), ŽK: Arana, Richarlison, Cunha, Douglas Luiz, García, B. Gil



zostavy:



Santos – Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana – Douglas Luiz, Guimaraes – Antony (112. Menino), Cunha (91. Malcom), Claudinho (106. Reinier) – Richarlison (114. Paulinho)



Simon – O. Gil (91. Miranda), Garcia, Torres, Cucurella (91. Vallejo) – Zubimendi (112. Moncayola) – Merino (46. Soler), Pedri – Asensio (46. B. Gil), Oyarzabal (104. Mir), Olmo

Jokohama 7. augusta (TASR) - Brazílski futbalisti obhájili olympijské zlato. V sobotnom finále OH 2020 zdolali v Jokohame Španielov 2:1 po predĺžení. Bronz získali v piatok Mexičania.Brazílčania sa vo finálovom dueli dostali do vedenia v nadstavenom čase prvého polčasu vďaka Matheusovi Cunhovi, no po zmene strán vyrovnal Mikel Oyrazabal. V predĺžení rozhodol Malcom a prispel k druhému zlatu na OH pre Brazíliu, celkovo k siedmej medaile.Španieli patrili k favoritom turnaja, v zostave mali šesť hráčov z uplynulých ME, na ktorých postúpili až do semifinále. Na olympijských hrách získali cenný kov po 21 rokoch, v Sydney tiež vybojovali striebro.Španieli boli blízko k otváraciemu gólu v 17. minúte, keď Oyarzabal v päťke sklepol loptu pod seba a Carlos si takmer strelil vlastný gól, ale v poslednej chvíli loptu vykopol z bránkovej čiary. Na druhej strane sa mohol presadiť Richarlison, no trafil iba bočnú sieť. V 35. minúte trafil Simon vo výskoku Cunhu a po zásahu VAR nariadil rozhodca penaltu, no Richarlison neuspel. V závere polčasu sa však Brazílčania dočkali, keď Cunha využil zaváhanie španielskej obrany a otvoril skóre.Po zmene strán mal Richarlison ďalšiu obrovskú šancu, v šestnástke sa výborne uvoľnil, ale Simon jeho strelu zlikvidoval. A tentoraz ho zlyhanie mohlo mrzieť, keď vzápätí Soler odcentroval z pravej strany a Oyarzabal z voleja vyrovnal. Španieli mohli v závere riadneho hracieho času dvakrát rozhodnúť, no Oscar Gil i Bryan Gil trafili iba brvno. V predĺžení mali viac šťastia Brazílčania, v 109. minúte zahrávali Španieli rohový kop, lopta sa však dostala k Antonymu, ktorý založil ukážkový protiútok, prihral na polovicu Malcomovi, ten utiekol obrane súpera a rozhodol o zlatej medaile pre "kanárikov".