Brazílčania predĺžili zmluvu s Ancelottim do roku 2030
Autor TASR
Rio de Janeiro 14. mája (TASR) - Taliansky futbalový tréner Carlo Ancelotti predĺžil zmluvu s Brazílskou futbalovou konfederáciou (CBF) a tamojší národný tím povedie až do roku 2030. CBF to potvrdila vo štvrtok.
Šesťdesiatšesťročný kormidelník je pri brazílskom národnom tíme od minulého roka a postúpil s ním na tohtoročné MS v USA, Mexiku a Kanade. Vďaka novej zmluve by mal s „kanárikmi“ absolvovať aj ďalší „mundial“, ktorý sa bude konať v šiestich krajinách na troch kontinentoch.
„Od prvej minúty som pochopil, čo pre túto krajinu znamená futbal. Počas uplynulého roka sme pracovali na tom, aby sme brazílsku reprezentáciu priviedli späť na úplný vrchol svetového futbalu,“ citovala Ancelottiho agentúra AFP. Niekdajší kouč Realu Madrid, AC Miláno či Chelsea chce podľa vlastných slov „viac víťazstiev, viac času a viac práce“. Brazília vypadla na posledných dvoch MS vo štvrťfinále, titul získala naposledy v roku 2002. V rebríčku FIFA je momentálne na šiestom mieste.
Prezident CBF Samir Xaud označil predĺženie kontraktu za súčasť snahy o „udržanie Brazílie na najvyššej futbalovej úrovni na svete“. Ancelotti má oznámiť konečnú nomináciu na šampionát v pondelok, s tímom následne absolvuje prípravné duely proti Paname (31.5.) a Egyptu (6.6.). Kemp si päťnásobní majstri sveta rozložia v New Jersey a v rámci základnej C-skupiny ich čakajú Maroko, Škótsko a Haiti.
