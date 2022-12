Brazílčania venovali triumf Pelému, Neymar gól od jeho rekordu

Na snímke fanúšikovia Brazílie rozprestreli obrovský transparent zobrazujúci brazílsku futbalovú legendu Peého počas osemfinále futbalového zápasu MS vo futbale 2022 Brazília - Kórejská republika na štadióne 974 v katarskej Dauhe v pondelok 5. decembra 2022. Foto: TASR - AP

Dauha 6. decembra (TASR) - Brazílski futbaloví reprezentanti venovali osemfinálové víťazstvo 4:1 nad Kórejskou republikou na MS legendárnemu Pelému. Po zápase rozvinuli na štadióne v katarskej Dauhe veľký transparent a vyjadrili podporu trojnásobnému majstrovi sveta. Ten trpí rakovinou hrubého čreva a leží v nemocnici v Sao Paule.uviedol pre akreditované médiá Neymar, ktorý sa po zranení členka vrátil do zostavy brazílskeho tímu. V 13. minúte zvýšil z pokutového kopu na 2:0 a zaznamenal 76. gól za národný tím. Od vyrovnania rekordu Pelého ho delí už iba jeden presný zásah.Neymar chýbal Brazílii v dueloch skupinovej fázy proti Švajčiarsku (1:0) a Kamerunu (0:1).zdôraznil útočník Paríža St. Germain.Podľa slov Richarlisona mala prítomnosť Neymara na celé mužstvo blahodarný vplyv. V prvom polčase predviedli Brazílčania ofenzívne galapredstavenie a výsledkom boli štyri góly v kórejskej sieti.povedal.Tréner Brazílčanov Tite tvrdí, že Neymar je pre mužstvo nenahraditeľný:Tréner Kórejčanov Bento po osemfinálovej prehre potvrdil, že to bol jeho posledný zápas na lavičke ázijského tímu.uviedol päťdesiattriročný Portugalčan.Do tímu prišiel v auguste 2018 a zmluvu mal do konca MS. Kórea sa pod jeho vedením prebojovala do vyraďovačky prvýkrát od roku 2010, keď v záverečnom skupinovom zápase zdolala Portugalsko 2:1 a postúpila na úkor Uruguaja vďaka lepšiemu skóre. Maximom Kórejčanov na MS zostáva semifinále z roku 2002, keď hostili šampionát spoločne s Japonskom.