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Brazílčania zvíťazili nad Japonskom gólom z 95. minúty
Päťnásobní majstri sveta mali počas celého zápasu prevahu, ale dlho si nevedeli vypracovať veľké šance a od 29. minúty prehrávali po góle Kaišuho Sana.
Autor TASR,aktualizované
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Houston 29. júna (TASR) - Brazílski futbalisti sa prebojovali do osemfinále na majstrovstvách sveta. V pondelkovom šestnásťfinálovom stretnutí v Houstone zvíťazili nad húževnatým Japonskom tesne 2:1, keď otočili z 0:1 a v piatej minúte nadstaveného času ich poslal do ďalšej fázy Gabriel Martinelli.
Päťnásobní majstri sveta mali počas celého zápasu prevahu, ale dlho si nevedeli vypracovať veľké šance a od 29. minúty prehrávali po góle Kaišuho Sana. V 56. minúte vyrovnal hlavičkou Casemiro, ktorý sa v závere zranil, a v nadstavenom čase rozhodol Martinelli.
Brazílčania narazia v ďalšom kole na úspešnejšieho zo zápasu Pobrežie Slonoviny - Nórsko, ktorý je na programe v utorok o 19.00 SELČ. Osemfinálový duel sa bude hrať v nedeľu 5. júla o 22.00 SELČ v East Rutherforde.
Brazílčania sa od začiatku pustili do útočenia a v úvodnej štvrťhodine zatlačili súpera na jeho polovicu. Čisté šance si nevypracovali, ale príležitosti mali a japonský brankár Suzuki sa musel natiahnuť najmä pri strele Cunhu, ktorú vyrazil na roh. Japonci sa osmelili až po štvrťhodine. J. Ito prešiel až pred šestnástku, kde ho za cenu žltej karty zastavil Casemiro. Následný priamy kop však mieril len do múru. Tlak Brazílie postupne opadol, navyše prišli chyby a jednu z nich Japonci dokonale využili. Na polovici ju spravil Danillo, ktorý prihral rovno Sanovi, ten prešiel až pred šestnástku a prízemnou strelou trafil k ľavej žrdi - 0:1. „Kanárici“ v ďalších minútach držali loptu a snažili sa tvoriť, no nedokázali sa presadiť proti kompaktnej defenzíve súpera. Dostali sa len ku strelám z diaľky, s ktorými si poľahky poradil Suzuki.
Druhý polčas odštartoval rovnako ako prvý tlakom favorita, ktorý si tentokrát vypracoval aj obrovské šance. Najprv si na center Danila nabehol Guimaraes, no jeho hlavičku vytlačil Suzuki. O minút neskôr prišla ďalšia tutovka, no Japonci so šťastím odolali, keď hlavičku Casemira na bránkovej čiare zastavil najprv Tomijasu a po ňom aj brankár. Japonci získali loptu, dostali sa do brejku 5 na 3, ale nenaložili s ním dobre a ani nezakončili. Mrzelo ich to už o pár sekúnd, keďže tretí center do vápna v druhom polčase už upratal hlavou do siete Casemiro - 1:1. Brazília sa rozbehla, v 59. minúte predviedol sólo Vinicius, ale Suzuki jeho strelu vytlačil na žrď. V 65. minúte sa dostali ku strele aj Japonci, no Ueda pálil z veľkého uhlu a Alisson jeho pokus na dvakrát skrotil. Brazília naďalej držala loptu, ale Japonci opäť skvele bránili a držali ich na dištanc. Platilo to až do piatej minúty nadstaveného času, keď Guimaraes našiel v šestnástke medzi obrancami striedajúceho Martinelliho a ten strelou od žrde spasil päťnásobných majstrov sveta - 2:1.
Päťnásobní majstri sveta mali počas celého zápasu prevahu, ale dlho si nevedeli vypracovať veľké šance a od 29. minúty prehrávali po góle Kaišuho Sana. V 56. minúte vyrovnal hlavičkou Casemiro, ktorý sa v závere zranil, a v nadstavenom čase rozhodol Martinelli.
Brazílčania narazia v ďalšom kole na úspešnejšieho zo zápasu Pobrežie Slonoviny - Nórsko, ktorý je na programe v utorok o 19.00 SELČ. Osemfinálový duel sa bude hrať v nedeľu 5. júla o 22.00 SELČ v East Rutherforde.
MS vo futbale - šestnásťfinále:
Štadión NRG (Houston)
Brazília - Japonsko 2:1 (0:1)
Góly: 56. Casemiro, 90.+5 Martinelli - 29. Sano. Rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Casemiro, Danilo - Sano, Kamada, J. Suzuki, 68.777 divákov.
Brazília: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimaraes (90.+8 Danilo Santos), Casemiro (90.+2 Fabinho), Paqueta (46. Endrick) - Rayan, Cunha (66. Martinelli), Vinicius Junior
Japonsko: Z. Suzuki - Tomijasu, Taniguči, H. Ito - Doan (66. Sugawara), Sano, Kamada (78. Tanaka), Nakamura (66. J. Suzuki) - J. Ito (78. Mačino), Maeda (90.+7 Ogawa) - Ueda
Štadión NRG (Houston)
Brazília - Japonsko 2:1 (0:1)
Góly: 56. Casemiro, 90.+5 Martinelli - 29. Sano. Rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Casemiro, Danilo - Sano, Kamada, J. Suzuki, 68.777 divákov.
Brazília: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimaraes (90.+8 Danilo Santos), Casemiro (90.+2 Fabinho), Paqueta (46. Endrick) - Rayan, Cunha (66. Martinelli), Vinicius Junior
Japonsko: Z. Suzuki - Tomijasu, Taniguči, H. Ito - Doan (66. Sugawara), Sano, Kamada (78. Tanaka), Nakamura (66. J. Suzuki) - J. Ito (78. Mačino), Maeda (90.+7 Ogawa) - Ueda
Brazílčania sa od začiatku pustili do útočenia a v úvodnej štvrťhodine zatlačili súpera na jeho polovicu. Čisté šance si nevypracovali, ale príležitosti mali a japonský brankár Suzuki sa musel natiahnuť najmä pri strele Cunhu, ktorú vyrazil na roh. Japonci sa osmelili až po štvrťhodine. J. Ito prešiel až pred šestnástku, kde ho za cenu žltej karty zastavil Casemiro. Následný priamy kop však mieril len do múru. Tlak Brazílie postupne opadol, navyše prišli chyby a jednu z nich Japonci dokonale využili. Na polovici ju spravil Danillo, ktorý prihral rovno Sanovi, ten prešiel až pred šestnástku a prízemnou strelou trafil k ľavej žrdi - 0:1. „Kanárici“ v ďalších minútach držali loptu a snažili sa tvoriť, no nedokázali sa presadiť proti kompaktnej defenzíve súpera. Dostali sa len ku strelám z diaľky, s ktorými si poľahky poradil Suzuki.
Druhý polčas odštartoval rovnako ako prvý tlakom favorita, ktorý si tentokrát vypracoval aj obrovské šance. Najprv si na center Danila nabehol Guimaraes, no jeho hlavičku vytlačil Suzuki. O minút neskôr prišla ďalšia tutovka, no Japonci so šťastím odolali, keď hlavičku Casemira na bránkovej čiare zastavil najprv Tomijasu a po ňom aj brankár. Japonci získali loptu, dostali sa do brejku 5 na 3, ale nenaložili s ním dobre a ani nezakončili. Mrzelo ich to už o pár sekúnd, keďže tretí center do vápna v druhom polčase už upratal hlavou do siete Casemiro - 1:1. Brazília sa rozbehla, v 59. minúte predviedol sólo Vinicius, ale Suzuki jeho strelu vytlačil na žrď. V 65. minúte sa dostali ku strele aj Japonci, no Ueda pálil z veľkého uhlu a Alisson jeho pokus na dvakrát skrotil. Brazília naďalej držala loptu, ale Japonci opäť skvele bránili a držali ich na dištanc. Platilo to až do piatej minúty nadstaveného času, keď Guimaraes našiel v šestnástke medzi obrancami striedajúceho Martinelliho a ten strelou od žrde spasil päťnásobných majstrov sveta - 2:1.