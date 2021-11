Brazílčanka Formiga ukončila 26-ročnú reprezentačnú kariéru

Sao Paulo 26. novembra (TASR) - Slávna brazílska futbalistka Formiga dala bodku za účinkovaním v národnom tíme. Rozlúčila sa vo štvrtkovom prípravnom zápase proti Indii (6:1) v Manause.



"Bola to perfektná rozlúčka, krajšiu som si nemohla želať. Ďakujem všetkým," povedala Formiga, ktorá odohrala za národný tím 234 zápasov a nastrieľala v nich 29 gólov. Dres Brazílie si obliekala dlhých 26 rokov, predstavila sa na siedmich olympiádach a v zbierke má strieborné medaily z Atén 2004 a Pekingu 2008. Sedemkrát štartovala aj na finálových turnajoch MS.



Formiga v lete opustila Paríž SG a vrátila sa do vlasti, kde si oblieka dres Sao Paulo FC. Jej zmluva platí do decembra budúceho roka.