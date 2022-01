Brazílska bežkyňa na lyžiach Mourová po autonehode prišla o Peking

Mníchov 27. januára (TASR) - Brazílska bežkyňa na lyžiach Bruna Mourová bola účastníčkou autonehody a prišla o štart na ZOH. Havária sa stala na ceste z Rakúska do Mníchova, odkiaľ mala odletieť do Pekingu. Šofér auta, v ktorom sedela, zomrel.



Mourová informovala na sociálnej sieti, že šofér sa pokúsil o riskantný predbiehací manéver a narazil do kamióna. Brazílčanka utrpela zranenia nohy, paže, ramena a zlomeniny rebier. Správu zverejnila agentúra DPA.