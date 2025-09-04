Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. september 2025Meniny má Rozália
Brazílčanky zdolali Francúzsko a o finále zabojujú proti Taliansku

Na snímke hráčky Brazílie sa radujú po výhre nad Francúzskom vo štvrťfinále na MS v Bangkoku 4. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Brazílčanky sú vo svetovom rebríčku na druhom mieste, no na šampionáte ešte nikdy nezískali najcennejší kov.

Autor TASR
Bangkok 4. septembra (TASR) - Volejbalistky Turecka postúpili na MS v Thajsku do semifinále, keď zdolali Američanky 3:1 v záverečnom štvrťfinále vo štvrtok v Bangkoku. Úradujúce majsterky Európy tak zabojujú o svoju prvú medailu zo svetového šampionátu. Hráčky USA naopak svoju štvrtú medailu z MS nezískajú. Turkyne sa v sobotnom semifinále stretnú s Japonkami.

Brazílčanky v úvodnom štvrtkovom štvrťfinále zdolali Francúzsko 3:0. Strieborné medailistky spred troch rokov zabojujú o postup do finále proti Taliansku. Brazílčanky sú vo svetovom rebríčku na druhom mieste, no na šampionáte ešte nikdy nezískali najcennejší kov.



MS vo volejbale - ženy - štvrťfinále (Bangkok):

USA - Turecko 1:3 (-14, 22, -14, -23)

Brazília - Francúzsko 3:0 (25, 31, 19)
